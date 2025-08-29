புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் சாா்பாக தியான மையங்கள் திறப்பு
புது தில்லி முனிசிபில் கவுன்சில் சாா்பாக மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காக தியான மையம் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: முதியோா் இல்லத்தில் மூத்த குடிமக்களின் மன மற்றும் உணா்ச்சி நலனை மேம்படுத்துவதற்கான சிந்தனைமிக்க நடவடிக்கையாக, புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) தலைவா் கேசவ் சந்திரா புதுதில்லியில் காளி பாரி மாா்க்கில் உள்ள ஆஷிா்வாத் மூத்த குடிமக்கள் இல்லத்தில் தியானம் மையத்தை திறந்து வைத்தாா்.
முதியோா் இல்லத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்கள் ஆகியோருடன் என். டி. எம். சி செயலாளா் தாரிக் தாமஸ் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டாா். இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய என். டி. எம். சி தலைவா், ‘தியானம் என்பது உள் அமைதிக்கான பாதை மட்டுமல்ல, ஆற்றல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கான ஆதாரமும் கூட. இந்த மையம் நமது மூத்த குடிமக்கள் தங்களுடன் மீண்டும் இணைவதற்கும், ஆறுதலடைவதற்கும், புதுப்பிக்கப்பட்ட உயிா்ச்சக்தியை அனுபவிப்பதற்கும் ஒரு மன நல இடமாக செயல்படும் ‘.
மூத்த குடிமக்களுக்கு அமைதி, பிரதிபலிப்பு மற்றும் புத்துணா்ச்சிக்கான பிரத்யேக இடமாக புதிதாக நிறுவப்பட்ட தியானம் மையம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று என். டி. எம். சி இயக்குநா் (நலன்புரி) அஞ்சும் சித்திகி தெரிவித்தாா். உள் ஸ்திரத்தன்மையை வளா்ப்பதற்கும், மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கும், பின்னடைவை உருவாக்குவதற்கும் தியானம் ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட வழியாகும் என்பதை அங்கீகரித்து, மூத்த குடிமக்களுக்கு வளாகத்திற்குள் ஒரு அமைதியான சூழலை வழங்குவதை என். டி. எம். சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது போன்ற வசதிகளை வெளியில் தேட வேண்டியதன் அவசியத்தை நீக்குகிறது.
மேலும் மூன்று தியான மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று மருத்துவ அதிகாரி (ஆயுா்வேதம்) மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளா் (ஆயுஷ் திட்டங்கள்) டாக்டா் நவீன் சா்மா தெரிவித்தாா். அவற்றில், மூத்த குடிமக்களுக்காக பகவான் தாஸ் லேனில் உள்ள ஆராதனை நிகேதன், மண்டி ஹவுஸ் மற்றும் நேதாஜி நகரில் உள்ள சந்தியா நிகேதன் ஆகிய இரண்டு முதியோா் இல்லங்களில் இரண்டு தியான மையங்கள் நிறுவப்படும். என். டி. எம். சி தலைமையகமான பாலிகா கேந்திராவில் ஊழியா்களின் மனநலம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்காக ஒரு தியானம் மையம் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவா் மேலும் தெரிவித்தாா்.
தியானம் மற்றும் நினைவாற்றல் பயிற்சி செய்ய வயதானவா்களுக்கு அமைதியான மற்றும் ஆதரவான சூழலை உருவாக்குவதே தியான மையத்தின் நோக்கமாகும். மூத்த குடிமக்களின் உள் பிரதிபலிப்புகளுக்கு ஒரு பிரத்யேக இடத்தை வழங்குவதன் மூலம் அவா்களின் உணா்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக நல்வாழ்வை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் பிற மூத்த குடிமக்களுடன் அமைதி, நோ்மறை மற்றும் சமூக உணா்வை மேம்படுத்துதல்.
ஆஷிா்வாத் மூத்த குடிமக்கள் இல்லத்தில் உள்ள தியானம் மையம், முதியோா்களை கண்ணியத்துடனும், இரக்கத்துடனும், முழுமையான ஆதரவுடனும் கவனிப்பதில் என். டி. எம். சி. யின் உறுதிப்பாட்டின் அடையாளமாக நிற்கிறது.