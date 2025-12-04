சீ‘மாபுரியில் கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த இளைஞா் கைது
தில்லியின் சீமாபுரியில் கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்ட 23 வயது இளைஞரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜதின், ஹரியாணாவின் ஃபரீதாபாத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக தனது தாய்வழி மாமாவின் வீட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தாா். அக்டோபா் 22- ஆம் தேதி சலீமின் இல்லத்திற்கு வெளியே மோட்டாா் சைக்கிள்களில் நான்கு முதல் ஐந்து ஆயுதமேந்திய நபா்கள் வந்தனா். பின்னா், சலீமும் அவரது மனைவியும் நின்று கொண்டிருந்த முதல் மாடி பால்கனியை நோக்கி அவா்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது.
அவா்கள் இருந்த திைசையை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட போதிலும், தம்பதியினா் காயமின்றி தப்பினா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. ஒரு போலீஸ் குழு சந்தேக நபா்களைத் தேடத் தொடங்கியது. தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மூலம், போலீஸ் குழு ஃபரீதாபாத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கண்டுபிடித்தது. அந்த இடத்தில் சோதனை நடத்திய போலீஸ் குழு அவரை கைது செய்தது.
விசாரணையின் போது, ஆதித்யா என்ற மற்றொரு சந்தேக நபா் மற்றும் ஜாஃபா் என அடையாளம் காணப்பட்ட தனது கூட்டாளிகளுடன் இந்தச் சம்பவத்தில் பங்கேற்ாக ஜதின் ஒப்புக்கொண்டாா். துப்பாக்கிச் சூட்டுக்குப் பிறகு, அந்தக் கும்பல் உத்தர பிரதேச எல்லையில் தப்பிச் சென்ாகவும், பின்னா் கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக கலைந்து சென்ாகவும் தெரிவித்தாா்.
துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகிறோம். ஜதின் முன்பு ஒரு வழக்கில் தொடா்புடையவா். மீதமுள்ள குற்றம்சாட்சப்பச்சவப்ரழைா் கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன என்றாா் அவா்.