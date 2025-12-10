தலைநகரம் முழுவதும் செயல்படும் 2 முக்கிய குற்றக் கும்பல் கைது
தேசியத் தலைநகா் தில்லி முழுவதும் செயல்படும் இரண்டு பெரிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுக்களை தில்லி காவல்துறை முறியடித்தாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறையின் துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) சஞ்சீவ் குமாா் யாதவ் புதன்கிழமை கூறியதாவது: ஒரு கும்பல் சட்டவிரோத ஸ்டிக்கா்களை விற்பனை செய்வதில் ஈடுபட்டது. இது வணிக வாகனங்களை நுழைவு கட்டுப்பாடுகளைத் தவிா்க்க அனுமதித்தது. மற்றொரு கும்பல் டிரான்ஸ்போா்ட்டா்கள் மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறையினரை குறிவைத்து மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மோசடியை நடத்துகிறது.
மகாராஷ்டிரா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் (எம்.சி.ஓ.சி.ஏ,) விதிகளின் கீழ் முக்கிய நபரான ராஜ்குமாா் என்ற ராஜு மீனா மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவா் அச்சுறுத்தல்கள், வற்புறுத்தல் மற்றும் போலி விடியோ கிளிப்பிங் மூலம் பணம் பறிக்கும் ஒரு குழுவை நடத்தி வந்தாா்.
ஒரு இணையான சிண்டிகேட்டில், வணிக வாகன ஓட்டுநா்களுக்கு பல ‘மாா்க்கா / ஸ்டிக்கா்கள்’ தயாரித்து விற்பனை செய்ததற்காக கிங் பின் ஜீஷன் அலி உள்பட நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். ஒரு வணிக எல்ஜிவி ஓட்டுநா் பதா்பூரில் வழக்குத் தொடரப்படுவதைத் தவிா்க்க முயன்ற பின்னா் முதல் வழக்கு வெளிவந்ததாகவும், ஸ்டிக்கரைக் காட்டி விலக்கு கோரியதாகவும் தெரிகிறது. ஒரு எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டது.
மேலும், ஓட்டுநா்கள் பயன்படுத்தும் சமூக ஊடக குழுக்களை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.2,000 முதல் ரூ. 5,000 வரை ஸ்டிக்கா்களை வழங்கிய ஒரு இணையான அமைப்பை நடத்தியது தெரியவந்தது.
மேலும், போலி விடியோக்கள் மூலம் போக்குவரத்து பணியாளா்களை மிரட்டுவதிலும் ஈடுபட்டது. விசாரணையின் போது, இரண்டு தனித்தனி குழுக்களை போலீஸாா் அடையாளம் கண்டனா். ஒன்று ராஜகுமாரால் இயக்கப்படுகிறது. அவா் போக்குவரத்து காவல்துறை பணியாளா்கள் மற்றும் டிரான்ஸ்போா்ட்டா்களை புனையப்பட்ட விடியோ கிளிப்களைப் பயன்படுத்தி குறிவைத்தாா். மற்றொன்று ஜீஷன் நடத்தியது. அவா் பாதுகாப்பான இயக்கத்தை உறுதியளிக்கும் ஸ்டிக்கா்களை அச்சிட்டு விற்றாா். இரண்டு குழுக்களும் சுயாதீனமாக செயல்பட்டன.
ஒரு தனித்துவமான விசாரணையைத் தொடா்ந்து, எம்.சி.ஓ.சி.ஏ.வை செயல்படுத்துவதற்கான முன்மொழிவு ராஜ்குமாருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டது. ராஜ்குமாா் 2015 முதல் மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் மோசடி குழுவை நடத்தி வருகிறாா்.
கண்காணிப்பு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் விசாரணைக்குப் பிறகு ஒரு குழு கும்பலின் முக்கிய நபா்கள் இருவரையும், ஜீஷனின் மூன்று கூட்டாளிகளையும் கைது செய்தது. கைது செய்யப்பட்டவா்களில் சந்தன் குமாா் சௌத்ரி, திலீப் குமாா் மற்றும் தினா நாத் சௌத்ரி என்ற ராஜ்குமாா் ஆகியோா் அடங்குவா். இதற்கு முன்பு ராஜ்குமாா் மீது மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொள்ளை மற்றும் காயம் தொடா்பான வழக்குகள் உள்பட ஏழு வழக்குகள் உள்ளன.
ஜீஷன் ஒவ்வொரு மாதமும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டிக்கா்களை தயாரித்து விநியோகித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கண்டறிவதைத் தவிா்ப்பதற்காக ஸ்டிக்கா் வடிவமைப்பு, நிறம் மற்றும் உள்பொதிக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்கள் அடிக்கடி மாற்றப்பட்டன.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் சுயவிவரத்தைப் பகிா்ந்து கொண்ட அந்த அதிகாரி, சந்தன் கள விநியோகம் மற்றும் நிதி இடமாற்றங்களைக் கையாண்டதாகவும், அதே நேரத்தில் திலீப் போலீஸ் இயக்கங்கள் குறித்த நிகழ்நேர புதுப்பிப்புகளை வழங்கியதாகவும் கூறினாா். தினா நாத் வணிக ஓட்டுநா்களின் தனி சமூக ஊடகக் குழுவை நிா்வகித்து மாதந்தோறும் சுமாா் 150 முதல் 200 ஸ்டிக்கா்களை விற்றாா்.
ஜீஷன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளின் வளாகத்தில் நடந்த சோதனைகளின் போது, 1,200 முதல் 1,300 ஸ்டிக்கா்கள், எண்களை அச்சிட பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு ரப்பா் முத்திரைகள், ஐந்து நேரடி தோட்டாக்களுடன் உரிமம் பெற்ற வெப்லி கைத்துப்பாக்கி, ஒரு எஸ்யூவி, ஒரு உளவு கேமரா, ஒரு டெஸ்க்டாப் கணினி மற்றும் பல கைப்பேசிகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் கும்பலில், ராஜ்குமாா் பலமுறை புகாா்களைத் தாக்கல் செய்து பின்னா் இட்டுக்கட்டப்பட்ட புகாா்களைத் திரும்பப் பெற்று காவல்துறையினரை குறிவைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுவரை, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். மேலும், இரு குழுக்களிலும் மீதமுள்ள உறுப்பினா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன என்றாா் அவா்.