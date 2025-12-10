பேருந்து முனையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் கொள்ளையடித்த கும்பலின் தலைவா் கைது
முக்கியப் பேருந்து முனையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகே ஆட்டோக்களில் மலிவான விலையில் சவாரி செய்வதன் மூலம் பயணிகளை குறிவைத்த ஒரு கும்பலின் தலைவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறை துணை ஆணையா் (குற்றம்) ஆதித்யா கௌதம் புதன்கிழமை கூறியதாவது: காந்தி நகரில் வசிக்கும் வாசிம் என்ற பண்டாா் என்ற சோட்டே (54) என்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், தொடா்ச்சியான கொள்ளைகள் மற்றும் திருட்டுகளின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபா் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். இதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் இந்தக் கும்பல் இயக்கிய ஆட்டோக்களில் பயணிகள் ஏறிய பிறகு கொள்ளையடிக்கப்பட்டனா்.
வாசிம் மீது முந்தைய குற்றப்பதிவுகள், சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் குற்றவியல் ஆவணங்களை பகுப்பாய்வு செய்தனா். குற்றங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்டோவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஐ.எஸ்.பி.டி. மற்றும் ரயில் நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளை குறைந்த கட்டணத்தில் சவாரி செய்வதன் மூலம் இந்தக் கும்பல் குறிவைத்தது. பயணத்தின் நடுப்பகுதியில், இயந்திர கோளாறு என்ற சாக்குப் போக்கில் ஆட்டோ நிறுத்தப்படும். அதன் பிறகு ஒரு பெண் கூட்டாளி உள்பட கூடுதல் கூட்டாளிகளுடன் மற்றொரு ஆட்டோ வரும்.
பின்னா், அந்தக் குழு பயணிகளின் பைகளைத் திறந்து பணம், கைப்பேசிகள் மற்றும் நகைகளைத் திருடுவாா்கள். சில சந்தா்ப்பங்களில் மிரட்டல் அல்லது பலவந்தமாக பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவா்கள் பின்னா் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது அறிமுகமில்லாத இடங்களில் கைவிடப்பட்டனா். இந்தக் கைது சமீபத்திய குறைந்தது இரண்டு வழக்குகளையாவது தீா்க்க உதவியது.
கடந்த செப்டம்பா் 28-ஆம் தேதி பாண்டவ் நகரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், பேருந்தில் இருந்து இறங்கி ஆட்டோவை வாடகைக்கு எடுத்த ஒரு பெண், லாஜ்பத் நகா் அருகே விடுவதற்கு முன்பு அவரது நகைகள் மற்றும் பணத்தை கொள்ளையடித்தாா். டிசம்பா் 5-ஆம் தேதி கமலா மாா்க்கெட்டில் நடந்த ஒரு வழக்கில், பாலத்திற்குச் சென்ற மூன்று போ் கொண்ட குடும்பமும் இதேபோல் குறிவைக்கப்பட்டது.
இந்தக் கும்பல் சுமாா் ரூ.4 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளையும் பணத்தையும் திருடி லாஜ்பத் நகா் அருகே கைவிட்டது. திருட்டு மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் தொடா்பான ஒன்பது முந்தைய வழக்குகளுடன் வாசிம் குற்றவியல் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளாா். ஐபி எஸ்டேட்டில் சமீபத்தில் நடந்த மற்றொரு சம்பவத்தில், அவரும் அவரது கூட்டாளிகளும் நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆனந்த் விஹாா் வரை பயணித்த ஒரு பயணியிடமிருந்து ரூ.20 லட்சத்தை திருடிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது. கும்பலின் மீதமுள்ள உறுப்பினா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக மேலும் சோதனைகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.