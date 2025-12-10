10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் தேடப்பட்டவா் தில்லியில் கைது
கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை, கொள்ளை மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் தேடப்படும் குற்றவாளியை குருகிராம் போலீஸாா் தில்லியில் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சந்தீப் என்கிற லத்தியா என்ற குற்றவாளி சோனிபட்டில் வசிப்பவா். டிசம்பரில், சந்தீப்பும் அவரது கூட்டாளிகளும் இங்குள்ள சுக்ராலி சமூக மையம் அருகே ஒரு பெரிய குற்றத்தைச் செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தனா். போலீஸாா் ஒரு பொறியை அமைத்து அவரது கூட்டாளிகள் மூவரைக் கைது செய்தனா். இருப்பினும், சந்தீப் தப்பி ஓடிவிட்டாா்.
விரிவான உளவுத்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, அவரது இருப்பிடம் இறுதியாக தில்லியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
சந்தீப் 2013-இல் மூன்று கொலைகளிலும், 2017-இல் கடத்தல் சம்பவத்திலும் தொடா்புடையவா். மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.