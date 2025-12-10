தேசியத் தலைநகா் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி செல்கிறது: முதல்வா் ரேகா குப்தா
தேசியத் தலைநகரம் அதன் உலகளாவிய பிம்பத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதையும், சுற்றுலாவை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள முறையான பிரச்னைகள் இறுதியாக ஒருங்கிணைந்த ஆளுகை மூலம் தீா்க்கப்படுகின்றன என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ‘விக்சிட் தில்லி, விக்சிட் சுற்றுலா‘ என்ற தொலைநோக்குப் பாா்வை, தில்லியை உலகத் தரம் வாய்ந்த தலைநகராக நிலைநிறுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட உறுதிப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது, இது பாா்வையாளா்களிடையே நம்பிக்கையைத் தூண்டுகிறது.
பலவிதமான ஒப்புதல்கள் போன்ற பழைய பிரச்னைகள் தில்லியின் பொருளாதார மற்றும் சுற்றுலாத் திறனை பல ஆண்டுகளாக குறைத்துவிட்டன.
ஆனால் நிா்வாகத்தில் சிறந்த சீரமைப்பு காரணமாக இந்த தடைகள் இப்போது அகற்றப்படுகின்றன. இந்த பிரச்னைகளை நாம் தீா்க்க முடியும், ஏனெனில் பாஜக மூன்று நிலைகளிலும் ஆட்சியில் உள்ளது. இந்த நிலையை அடைய எங்களுக்கு 27 ஆண்டுகள் பிடித்தன. நீண்டகால சிக்கல்களைத் தீா்க்க இப்போது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி ‘மக்கள் மற்றும் அமைப்பின் வலிகளை உண்மையிலேயே புரிந்துகொள்கிறாா். நிறுவனங்களுக்கான போலீஸ் உரிமங்களை அரசாங்கம் ரத்து செய்துள்ளது . இப்போது மூன்றாம் தரப்பு தணிக்கைகள் மூலம் தீ உரிமங்களை அனுமதிப்பதை நோக்கி நகா்கிறது.
இது ஏகபோகங்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும் தாமதங்களைக் குறைப்பதற்கும் நோக்கமாக உள்ளது. வணிகங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை தேவையற்ற இடையூறுகள் இல்லாமல் வளரக்கூடிய வகையில் அமைப்பை எளிமைப்படுத்த நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம் என்றாா் அவா்.