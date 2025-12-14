மாசு நேரத்தில் கேஜரிவால் போல தில்லியை விட்டுவிட்டு விபாசனா செய்ய செல்லவில்லை: முதல்வா் ரேகா குப்தா தாக்கு!
தில்லியின் மாசுபாடு பிரச்சினைக்கு நாங்கள் தீா்வுகளைக் கண்டுபிடித்து வருகிறோம் என்றும் தில்லியை அதன் விதிக்கு விட்டுவிட்டு, ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் விபாசனா செய்ய ஓடிப்போவோரைப் போல நாங்கள் இல்லை என்றும் முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை தாக்கி பேசியுள்ளாா்
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா விபாசனா தியானத்தை கேலி செய்வது தகுந்ததல்ல என்று ஆம் ஆத்மி தலைவா் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதற்கு பதிலளித்துள்ளாா்.
எக்ஸ் தள பதிவில், கெஜ்ரிவால், ‘நீங்கள் என் மீது அரசியல் பகைமை வைத்திருக்கிறீா்கள். இருப்பினும், பகவான் புத்தா் கற்பித்த தெய்வீக விபாசனா தியான முறையை இந்த முறையில் கேலி செய்வது உங்களுக்குப் பொருந்தாது‘ என்று கூறினாா்.
கெஜ்ரிவால் முதல்வராக இருந்தபோது மாசுபாட்டைக் கையாண்டது குறித்து தாக்கிய ரேகா குப்தா, தில்லியை விட்டு வெளியேறி அவரது இருமலைக் குணப்படுத்த விபாசனா பயிற்சி செய்ய ஓடிப்போனதுபோல நான் ஓடிப்போக மாட்டேன் என்று கூறினாா்.
கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் அவா் பேசிய ஒரு உரையின் கிளிப்பைப் பகிா்ந்து கொண்டாா், அதில் மாசுபாட்டைக் கையாள்வது பற்றி அவா் பேசுகிறாா்.
‘தில்லியில் வாழ்ந்து வேலை செய்யும் போது தில்லியின் மாசுபாடு பிரச்சினைக்கு நாங்கள் தீா்வுகளைக் கண்டுபிடித்து வருகிறோம். தில்லியை அதன் விதிக்கு விட்டுவிட்டு, ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் விபாசனா செய்ய ஓடிப்போவோரைப் போல நாங்கள் இல்லை‘ என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
‘என் தில்லி, என் பொறுப்பு இந்த உணா்வோடு நாங்கள் செயல்படுகிறோம். பிரச்சனை இங்கேதான், தீா்வு இங்கே தில்லியிலும் கிடைக்கும்‘என்று அவா் கூறினாா். மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்று அவா் வீடியோவுடன் ஒரு பதிவில் கூறினாா்.
குப்தாவின் கருத்துக்களுக்கு பதிலளித்த முன்னாள் முதல்வா் கெஜ்ரிவால், ‘பகவான் புத்தா் கற்பித்த தெய்வீக தியானப் பயிற்சியை கேலி செய்வது ஒரு முதல்வருக்குத் தகுதியற்றது என்று கூறினாா். அரசியல் பகைமை இருந்தபோதிலும், விபாசனாவை கேலி செய்வது ஒரு முதல்வருக்குத் தகுதியற்றது‘ என்று அவா் கூறினாா்.
விபாசனா பயிற்சி செய்யுமாறும் அவா் முதல்வரை வலியுறுத்தினாா், அது மகத்தான அமைதியைத் தருகிறது என்றும், விபாசனா செய்வது ஓடிப்போவது அல்ல, ஆனால் அதிா்ஷ்டசாலிகளுக்கு மட்டுமே ஆசீா்வதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்றும் கெஜ்ரிவால் கூறினாா்.