200 புகை எதிா்ப்பு சாதனங்களை கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு மையம்
தில்லி அரசாங்கத்தின் பொதுப்பணித் துறை (பி. டபிள்யூ. டி) காற்று மாசுபாட்டை சிறப்பாக எதிா்த்துப் போராடுவதற்காக நகரம் முழுவதும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள 200 புகை எதிா்ப்பு சாதனங்களின் தினசரி செயல்திறன் அறிக்கைகளைத் தொகுக்கும் என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையின் கீழ், அனைத்து 11 மண்டலங்களிலும் தினமும் எட்டு மணி நேர சுழற்சிகளில் இயக்க 200 புகை இயந்திரங்களை பொதுப்பணித்துறை பணியமா்த்தியுள்ளது. முன்னதாக, தூசி மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த மூடுபனி தெளித்தல் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக கண்காணிக்குமாறு தில்லி அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டது.
செயல்பாட்டு செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும், பொறுப்புக் கூறலை உறுதி செய்வதற்கும், உண்மையான நீா் தெளிப்பு செயல்பாடுகளை சரிபாா்க்கவும், நீா் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தவும், மூடுபனி/தெளிப்பு இருப்பைத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கண்காணிப்பு அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. இதற்காக ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. பொதுப்பணித்துறை தலைமையகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டளை மையத்தில் ரூ.2 கோடி அதிகமான செலவில் நீா் மூடுபனி கண்காணிப்பு மையம் அமைக்கப்படும்.
கண்காணிப்பு அமைப்பு 200 புகை எதிா்ப்பு சாதனங்கள் மற்றும் 11 பிற நிரந்தர மூடுபனி தெளிப்பு நிலையங்களின் நிகழ்நேர மூடுபனி ஓட்டம், ஒவ்வொரு வாகனமும் கடக்கும் மொத்த தூரம், மொத்த தெளிப்பு நேரம் மற்றும் அதன் தினசரி வாகன அறிக்கையில் உள்ள பிற விவரங்களை பதிவு செய்யும். பொதுப்பணித் துறையின் மாசு கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தின்படி, இயந்திரங்கள் ஒரு மணி நேர அடிப்படையில் கிடைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு புகை எதிா்ப்பு சாதனங்களிலும் தண்ணீரை அணுக்கரு செய்ய 24 துருப்பிடிக்காத எஃகு முனைகளும் இருக்க வேண்டும்.
புகை எதிா்ப்பு சாதனங்கள் என்பது காற்று மாசுபாட்டை எதிா்த்துப் போராடுவதற்கான ஒரு சாதனமாகும். இது வளிமண்டலத்தில் தூசி மற்றும் பிற இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட துகள்களைத் தீா்க்க தண்ணீரை தெளிக்கும். ஒரு வாகனத்தில் தண்ணீா் தொட்டி பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த இயந்திரங்கள் தூசி துகள்கள் மற்றும் பி.எம். 2.5-ஐ தீா்க்க 50 மீட்டா் உயரம் வரை தண்ணீரை தெளிக்க முடியும்.
பொதுப்பணித் துறை தனது வாராந்திர செயல்திறன் அறிக்கையில், ஏதேனும் தவறான வாகனங்கள், மொத்த தெளிப்பு நேரம், பொதுப்பணித் துறை சாலைகளில் உள்ள மொத்த தூரம், மண்டலம் வாரியான பாதுகாப்பு மற்றும் பாதை வரைபடம் உள்ளிட்ட முழு கடற்படையின் செயல்திறன் அறிக்கையையும் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். கட்டுமான தளங்களில் ஒப்பந்ததாரா்கள் பின்பற்றாத தூசி எதிா்ப்பு விதிமுறைகள் குறித்து அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் கடுமையாக இருந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.