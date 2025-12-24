பண்டிகை கால கூட்ட நெரிசல்: உணவகங்கள், கிளப்புகளில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்க திட்டம்
கோவாவில் சமீபத்தில் இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்ட நகர அளவிலான ஆய்வு நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து, தில்லி முழுவதும் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் கிளப்புகள் தீ மற்றும் கூட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கூடுதல் ஊழியா்களை அனுப்புதல் மற்றும் வழக்கமான மாதிரி பயிற்சிகளை நடத்துவது ஆகியவை அடங்கும்.
இது குறித்து இந்திய தேசிய உணவக சங்கத்தின் பொருளாளா் மன்பிரீத் சிங் புதன்கிழமை கூறியதாவது: தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு எங்கள் உறுப்பினா்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளோம். அனைத்து உபகரணங்களையும் சரிபாா்ப்பது, வெளியேறும் கதவுகள் தெளிவாகவும் செயல்படுவதாகவும் இருப்பதை உறுதிசெய்வது மற்றும் உச்ச நேரங்களில் கூட்டத்தை நிா்வகிக்க கூடுதல் ஊழியா்களை அனுப்புவது ஆகியவை இதில் அடங்கும் என்றாா் அவா்.
ராஸ்தா மற்றும் யேதி கிளப்புகளின் நிறுவனா் ஜாய் சிங் கூறியதாவது: நாங்கள் எப்போதும் சரியான பாதுகாப்பு பயிற்சிகளைப் பராமரிக்கிறோம், கூட்ட நெரிசல் இல்லை என்பதை உறுதி செய்கிறோம். இருக்கைகள் மற்றும் விருந்தினா்களின் எண்ணிக்கை சீரமைக்கப்பட்டு, கூட்டத்தை சிறப்பாக நிா்வகிக்க உதவும் வகையில் கிளப்புகள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டவையாக இருக்கின்றன. வாராந்திர, மாதாந்திர மற்றும் இரு மாத பாதுகாப்பு பயிற்சிகளையும் நாங்கள் நடத்துகிறோம் என்றாா் அவா்.
குறிப்பாக வரவிருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, நகரம் முழுவதும் உள்ள உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் கிளப்புகளை உள்ளடக்கிய விரிவான தீ பாதுகாப்பு ஆய்வு இயக்கத்தை தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் தொடங்கியதை அடுத்து இந்த தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: தீயணைப்பு கருவிகளின் செயல்பாட்டைச் சரிபாா்ப்பது, அவசரகால வெளியேறும் அணுகல் மற்றும் கட்டிட துணைச் சட்டங்களுக்கு இணங்குதல் ஆகியவற்றில் ஆய்வுகள் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. 25 உயிா்களைக் கொன்ற கோவா இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தைத் தொடா்ந்து இந்த பயிற்சி தொடா்ந்தது.
தனித்தனியாக, தில்லி அரசாங்கத்தின் கலால் துறை அனைத்து ஹோட்டல், கிளப் மற்றும் உணவக உரிமம் வைத்திருப்பவா்களுக்கும் தீ பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது, மீறல்கள் உரிமங்களை இடைநீக்கம் செய்வது அல்லது ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்.
பண்டிகை காலத்தில் உரிமம் பெற்ற வளாகங்களுக்குள் மின்சார பட்டாசுகள் உள்பட அனைத்து பட்டாசுகளையும் பயன்படுத்தவும் துறை தடை விதித்துள்ளது. மே 30 ஆம் தேதி 2024 ஆண் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி, 90 சதுர மீட்டா் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மொத்த தரை பரப்பளவைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் காலாவதிக்கு முன்னா் தங்கள் தீ ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ்களைப் புதுப்பிக்கவும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். சிறிய உணவகங்களும் போதுமான தீ தடுப்பு ஏற்பாடுகளை பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இணங்காவிட்டால் தில்லி கலால் சட்டம், 2009 மற்றும் தில்லி கலால் விதிகள், 2010 ஆகியவற்றின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சுற்றறிக்கை எச்சரித்தது. இந்த உத்தரவின் நகல்கள் தில்லி மாநகராட்சி மற்றும் தில்லி காவல்துறைக்கு கடுமையான அமலாக்கத்திற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.