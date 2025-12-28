2023 ஆம் ஆண்டு சாலை விபத்து: ரூ. 1.63 கோடி நஷ்ட ஈடு வழங்க உத்தரவு
2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 37 வயது இளைஞரின் குடும்பத்துக்கு ரூ 1.63 கோடி இழப்பீடு வழங்க தில்லி மோட்டாா் விபத்து உரிமைகோபல் தீா்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது,
இறந்த சவுரப் குப்தாவின் மனைவி மற்றும் தாய் தாக்கல் செய்த இழப்பீடு கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை தலைமை அதிகாரி ருசிகா சிங்லா விசாரித்தாா்.
மனுவின் படி, சவுரப் குப்தா மற்றும் அவரது மனைவி தில்லியில் இருந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்திற்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, மே 10,2023 ஆம் ஆண்டு அதிகாலை 5.30 மணியளவில் ஒரு சுங்கச்சாவடி அருகே இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.
எதிா் திசையில் இருந்து வந்த மற்றொரு காா், இரட்டைப் பாதையில் டிவைடரைத் தாண்டி, அவா்களின் வாகனத்துடன் நேருக்கு நோ் மோதியது. டிசம்பா் 18 ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவில், அவசரமாக வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் கவனக்குறைவு காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக தீா்ப்பாயம் தீா்ப்பளித்தது. குப்தாவுக்கு பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும், பின்னா் செப்சிஸ் காரணமாக அவா் இறந்ததாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குப்தாவின் பங்களிப்பு அலட்சியம் குறித்த காப்பீட்டாளரின் மனுவை நிராகரித்த தீா்ப்பாயம், இறந்தவா் தவறு செய்ததாகக் காட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று கூறி, தனது வாகனம் எதிா் சாலையில் எப்படி வந்தது என்பது குறித்து காா் ஓட்டுநா் எந்த விளக்கத்தையும் வழங்கவில்லை என்று கூறினாா்.
இது குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் 1.63 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கியது மற்றும் காரின் காப்பீட்டு நிறுவனமான சோழமண்டலம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் இழப்பீட்டுத் தொகையை செலுத்த உத்தரவிட்டது.