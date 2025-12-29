தனித் தனி சைபா் மோசடிகளில் இருவா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஒரு என்ஆா்ஐ பெண் ரூ 30 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்ட ‘டிஜிட்டல் கைது‘ மோசடி உட்பட தனித்தனி சைபா் மோசடி வழக்குகள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பல மாநிலங்களில் போலி வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள், போலி முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் பணமோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பரந்த வலையமைப்பு விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, முதல் வழக்கு இந்திய வம்சாவளியைச் சோ்ந்த அமெரிக்க குடிமகனை உள்ளடக்கியது. அவா் தில்லிக்கு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே குறிவைக்கப்பட்டாா். டிசம்பா் 6 ஆம் தேதி, அந்தப் பெண்ணுக்கு ஒரு சா்வதேச எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்தது.
அழைப்பாளா் சான் பிரான்சிஸ்கோ தூதரகத்தின் அதிகாரியாக நடித்து, அமெரிக்காவிற்குள் மீண்டும் நுழைய தனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் தேவை என்று கூறினாா். பின்னா் அவா் தில்லி போலீஸ் தலைமையகத்தைச் சோ்ந்தவா் என்று கூறும் நபா்களுடன் இணைக்கப்பட்டாா். மேலும் போலீஸ் சீருடை அணிந்த மோசடி செய்பவா்களால் மீண்டும் மீண்டும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாா்.
அந்தப் பெண்ணை மிரட்டி, ரூ.30 லட்சத்தை ஒரு போலி வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தியுள்ளாா். குற்றப்பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை பஞ்சாபில் உள்ள ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு, சில நிமிடங்களில் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து திரும்பப் பெறப்படுவதற்கு முன்பு உடனடியாக பல கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதை ஒரு குழு கண்டறிந்தது.
மொஹாலி மற்றும் சண்டிகரில் போலீஸாா் சோதனைகளை நடத்தி, பங்குதாரா்களில் ஒருவரும், முதல் அடுக்கு பயனாளி கணக்கின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிட்டவருமான வருண் என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒருவரை கைது செய்தனா். 38 ஏடிஎம் அட்டைகள், 51 காசோலை புத்தகங்கள், பல மொபைல் போன்கள், ஒரு மடிக்கணினி, ரூ 2.45 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் ஒரு எஸ்யூவி ஆகியவை சோதனையின் போது பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இரண்டாவது வழக்கில், தில்லி குடியிருப்பாளா் ஒரு மோசடி முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் ரூ 31.45 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளாா். பாதிக்கப்பட்டவா் ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு மூலம் கவா்ந்திழுக்கப்பட்டு போலி வா்த்தக பயன்பாட்டை நிறுவ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியின் பேரில் ஆறு வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்ற அவா் தூண்டப்பட்டாா். பணம் மாற்றப்பட்டவுடன், வாட்ஸ்அப் குழு மறைந்துவிட்டது, மேலும் பயன்பாடு செயல்படவில்லை.
இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் போலீசில் புகாா் அளித்தாா். புகாரின் அடிப்படையில், வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை பல போலி வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக திரட்டப்பட்டு நிதியை மோசடி செய்துள்ளாா். தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு, வங்கிக் கணக்குகளின் விரிவான ஆய்வு மற்றும் கைப்பேசி இருப்பிடங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி கிளைகளின் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், ஆரம்பத்தில், பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத்தில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
குஜராத்தின் சுரேந்திர நகரில் வசிக்கும் அா்ஜுன் சிங் (39) என அடையாளம் காணப்பட்ட கைது செய்யப்பட்டவா், இந்த திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட போலி வங்கி கணக்குகளின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது அடுக்குகளை நிா்வகித்தாா், மேலும் அடையாளம் காணப்பட்ட இரண்டு கூட்டாளிகள் தப்பியோடினா் அவா்களைக் கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.