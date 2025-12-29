சவ்தா கெவ்ரா காலனியில் ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்: முதல்வா் தகவல்
புது தில்லி: புத்தாண்டில், தில்லியின் வெளிப்பகுதியில் உள்ள சவ்தா கெவ்ராவில் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு தில்லி அரசு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை வழங்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சவ்தா கெவ்ராவில் ஏழைகளுக்கான அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டுமானம் 2012-இல் தொடங்கியது. இந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் ஜவாஹா்லால் நேரு தேசிய நகா்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டன. மேலும், 2020-ஆம் ஆண்டு கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்ததாக முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 7,620 குடியிருப்பு அலகுகள் கட்டப்பட்டன. அவற்றில் 6,476 தற்போது காலியாக உள்ளன. 2,500 காலியாக உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை குடியிருப்புக்கு ஏற்றவாறு சரிசெய்ய ரூ.27.50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முழுமையாக வசதிகள் செய்யப்பட்ட இந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளின் ஒதுக்கீடு அடுத்த ஆண்டு தொடங்கும். மீதமுள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் பழுதுபாா்க்கும் பணிகள் அடுத்த கட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிக்கை கூறுகிறது.
குடியிருப்புகளில் வசதிகளை நிறைவு செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா். தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (டியுஎஸ்ஐபி) தற்போதைய பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவு (இடபிள்யூஎஸ்) குடியிருப்புக் காலனிகளில் சமூக வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சவ்தா கெவ்ரா உள்பட இந்த அனைத்து காலனிகளிலும் நிலுவையில் உள்ள வசதிகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் முடிக்க அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று அவா் கூறினாா்.
’ஏழைகளுக்காக கட்டப்பட்ட பல வீடுகள் பல ஆண்டுகளாக காலியாகவே உள்ளன. இதன் விளைவாக பொது வளங்கள் வீணடிக்கப்படுகின்றன, மேலும் தேவைப்படும் குடும்பங்களுக்கு சரியான சலுகைகள் மறுக்கப்படுகின்றன’ என்று முந்தைய ஆட்சியை மறைமுகமாக குற்றம்சாட்டும் வகையில் முதல்வா் கூறினாா்.
சவ்தா கெவ்ரா காலனியில் 100 சதவீத கழிவுநீா் அமைப்பு உள்ளது. இப்போது அரசு பிற வசதிகளை உருவாக்கிய பிறகு ஏழைக் குடும்பங்களை அங்கு குடியமா்த்துவதற்கான தயாரிப்புகளைத் தொடங்கியுள்ளது என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, சவ்தா கெவ்ராவில் 39 குடியிருப்புப் பூங்காக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், அவை மொத்தம் 22,000 சதுர மீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளன என்றும் முதல்வா் தெரிவித்தாா்.
மேலும், நிலையான மற்றும் தடையற்ற நீா் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக இரண்டு நிலத்தடி நீா் தொட்டிகள், பூஸ்டா் நிலையங்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீா் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. திடக்கழிவு மேலாண்மைக்காக, நான்கு சேகரிப்பு மையங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன என்று அவா் கூறினாா்.
காலனியில் இரண்டு தொடக்கப் பள்ளிகளும் இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூா் ஷாப்பிங் சென்டா், சேவை சந்தை, பால் பூத் மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனம் மற்றும் டாக்ஸி நிறுத்தங்களுடன் கூடிய மருந்தகமும் இப்பகுதியில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
சவ்தா கெவ்ராவிலிருந்து 1.5 கி.மீ சுற்றளவில், பேருந்து நிறுத்தங்கள், சமூக அரங்குகள், ஒரு தபால் அலுவலகம், சுகாதார மையங்கள், பள்ளிகள், அங்கன்வாடி மையங்கள் மற்றும் பஸ்தி விகாஸ் கேந்திரங்கள் போன்ற வசதிகள் ஏற்கெனவே உள்ளன.
மேலும், மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள், காவல் நிலையங்கள், காவல் நிலையங்கள் மற்றும் கூடுதல் கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகள் 3 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ளன என்றும் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தலைநகரில் உள்ள எந்தவொரு ஏழை அல்லது குடிசைவாசியும் கண்ணியமான வீட்டுவசதியை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு திலி அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.