கூட்ட நெரிசலான பகுதிகளில் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது
புது தில்லி: நெரிசலான சந்தைகளில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பாதசாரிகள் மீது வேண்டுமென்றே மோதிய பின்னா் வாக்குவாதத்தைத் தூண்டி திருட்டில் ஈடுபட்ட கும்பலைச் சோ்ந்த இருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல் துறையினா் கூறியதாவது: பரா இந்து ராவ் பகுதிக்கு அருகே கிறிஸ்துமஸ் தின திருட்டு தொடா்பான விசாரணையின் போது கும்பலின் செயல்பாடு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அங்கு ஃபரீதாபாத்தைச் சோ்ந்த 55 வயது காா் வியாபாரி ரூ.40,000 பணத்தை இழந்தாா்.
மோதலுக்குப் பிறகு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தி, ஒரு திசைதிருப்பலை ஏற்படுத்தினாா். பாதிக்கப்பட்டவா் கவனம் சிதறிய நிலையில், அவரது பாக்கெட்டிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டது.
பணம் காணாமல் போனதைக் கண்டுபிடித்த பின்னா் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. 50-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களில் இருந்து காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, சந்தேக நபா்கள் தப்பிக்கும் வழியைக் கண்காணித்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவரான சதா் பஜாா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஹனி கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஹனி மற்றும் அவரது கூட்டாளி பாதல் இருவரும் டிசம்பா் 27-ஆம் தேதி இரவு அவா்களது வீடுகளுக்கு அருகில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா். திருடப்பட்ட பணத்தையும் அவா்களிடமிருந்து மீட்டுள்ளோம்.
வேண்டுமென்றே பாதிக்கப்பட்டவா் மீது மோதி கடுமையான வாக்குவாதத்தை ஒருவா் தூண்டுவாா். அதே நேரத்தில் அவரது கூட்டாளி இருவரும் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு முன்பு பணம் அல்லது மதிப்புமிக்க பொருள்களை திருடிச் செல்வா். இருவரும் முக்கியமாக நெரிசலான அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இதை மேற்கொள்வா்.
விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஒரே நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பல திருட்டுகளைச் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டனா். இது தொடா்பாக மேலும்விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா். Ś