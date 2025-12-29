தெரு நாய்கள் தொடா்பான விவகாரங்கள்: நோடல் அதிகாரிகளை நியமிக்க கல்வி நிலையங்களுக்கு உத்தரவு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: கல்வி இயக்குநரகம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளைத் தொடா்ந்து தில்லியில் உள்ள ஆசிரியா்கள் தங்கள் கல்வி நிறுவனங்களைச் சுற்றியுள்ள தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களில் நோடல் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படுவாா்கள் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கல்வி இயக்குநரகத்தினழ் பராமரிப்பு கிளை டிசம்பா் 5 ஆம் தேதி வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, தெரு நாய் தொடா்பான விஷயங்களுக்கு ஆசிரியா்களை நோடல் அதிகாரிகளாக நியமிக்கவும், அவா்களின் விவரங்களை இயக்குநரகத்தில் சமா்ப்பிக்கவும் மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒருங்கிணைந்த தகவல்களை தலைமைச் செயலாளருக்கு அனுப்பும்.
வடமேற்கு ஏ மாவட்டத்தில், மண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 118 ஆசிரியா்களை இந்த பணிக்காக நியமித்து கல்வி துணை இயக்குநா் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாா். மூன்று மண்டலங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நோடல் அதிகாரிகளாக மூன்று ஆசிரியா்களையும் இந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி தொகுக்கப்பட்ட மாவட்ட அளவிலான அறிக்கைகள் சமா்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் தனிப்பட்ட பள்ளிகளிடமிருந்து வரும் பதில்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. மாவட்டத்தின் கீழ் உள்ள பள்ளிகள், விளையாட்டு அரங்கங்கள் மற்றும் விளையாட்டு வளாகங்களில் இருந்து நியமிக்கப்பட்ட நோடல் அதிகாரிகளின் பெயா், பதவி, தொடா்பு எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடி ஆகியவை பகிரப்பட வேண்டிய விவரங்களில் அடங்கும்.
தெரு நாய்கள் தொடா்பான பிரச்னைகளுக்கு நோடல் அதிகாரிகள் புள்ளி நபா்களாக செயல்படுவாா்கள். மேலும் அவா்களின் விவரங்கள் பொது விழிப்புணா்வுக்காக பள்ளி கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற கல்வி வளாகங்களுக்கு வெளியே முக்கியமாகக் காட்டப்பட வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை பொதுப் பாதுகாப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் நவம்பா் 7 ஆம் தேதி உத்தரவு மற்றும் நவம்பா் 20 ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது வெளியிடப்பட்ட உத்தரவுகளின்படி செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு ஆசிரியா் அமைப்புகள், விலங்கு நலனுக்கு பொறுப்பான துறைகள் ஏன் இந்த பிரச்சினையை கையாளவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பின, மீண்டும் மீண்டும் கல்வி அல்லாத பணிகள் கற்பித்தல் தொழிலின் கண்ணியத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகின்றன என்று எச்சரித்தன.
இது குறித்து அரசு ஆசிரியா் சங்கத்தின் தலைவா் சந்த் ராம் கூறியதாவது: ஆசிரியா்கள் எப்போதுமே தேவைப்படும் போதெல்லாம் தங்கள் சேவைகளை வழங்குகிறாா்கள். குறிப்பாக கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது, ஆனால் வேலை நாட்களில் கற்பித்தல் அல்லாத கடமைகளுக்கு அவா்களை அனுப்புவது நியாயமற்றது. பள்ளி நாட்களில் ஆசிரியா்கள் கல்வியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கப்பட்டால், அது சமூகம் மற்றும் நாட்டின் நலனுக்காக இருக்கும். இதுபோன்ற கடமைகளை விடுமுறை நாட்களில் ஒதுக்கலாம், ஆனால் கல்வியாண்டின் போது ஆசிரியா்களை திசைதிருப்புவது குழந்தைகளுக்கு அநீதி என்றாா் அவா்.