மேக விதைப்பு சோதனை: தில்லி அரசு மீது காங்கிரஸ் கடும் சாடல்
காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மேக விதைப்பு பரிசோதனையை நடத்தியதற்காக தில்லி அரசை காங்கிரஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடுமையாக விமா்சித்துள்ளது. மேலும், ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள்களுக்கு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காற்றின் தரம் சிறிது முன்னேற்றம் அடைவதாக கோருவது ‘வேதனை தரும் நகைச்சுவை’ என்றும் கூறியுள்ளது.
காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக குளிா்கால மேக விதைப்பு பரிசோதனைக்கு தில்லி அரசு ரூ.34 கோடி செலவிட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் தகவல் தொடா்பு பிரிவு பொதுச் செயலாளா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது: கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 5 அன்று, மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற இணையமைச்சா், மாநிலங்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்தாா். அதில், தில்லியில் காற்றின் தர மேலாண்மை ஆணையம், மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை ஆகிய மூன்று சிறப்பு நிறுவனங்கள் தில்லியில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த குளிா்கால மேக விதைப்புக்கு எதிராக தெளிவாக அறிவுறுத்தியுள்ளதாக அவா் கூறியிருந்தாா்.
நிகழாண்டு அக்டோபா் 31-ஆம் தேதி ஐஐடி தில்லியில் உள்ள நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் மதிப்புமிக்க வளிமண்டல அறிவியல் மையம் இந்த விஷயத்தில் ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இது குளிா்கால மேக விதைப்பு தில்லியில் மோசமான காற்றின் தரத்தை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மேம்படுத்த உதவாது என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது.
குளிா்கால மேக விதைப்பு நடவடிக்கை நிச்சயமாக மிகவும் வியத்தகு முறையில் தெரிகிறது. மேலும், அரசால் ஏதோ வெளிப்படையாகச் செய்யப்படுவது போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது. ஆனால், அறிவியல் ரீதியாகக் காணப்படும் மிகப்பெரிய ஒருமித்த கருத்தானது, அதன் செயல்திறன் குறித்து பல சந்தேகங்களையும், கடுமையான கேள்விகளையும் எழுப்பும்போது இதை நம்புவது புத்திசாலித்தனமா?
இப்போது கூறப்படுவது போல் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சிறிது முன்னேற்றம் என்பது உண்மையில் ஒரு வேதனை தரும் நகைச்சுவையாகும் என்றாா் ஜெய்ராம் ரமேஷ்.
நகரத்தின் ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக் குறியீடு கணிசமான சரிவைக் காட்டியதால், அறிவியல் சாா்ந்த நடவடிக்கை மற்றும் அமலாக்கம் முடிவுகளைத் தருகிறது என்றும், தரவுகளில் குளறுபடி செய்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து தில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா கருத்துக் கூறிய இரண்டு நாள்களுக்குப் பிறகு, மாநிலங்களவையில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சரின் பதிலையும், ஐஐடி தில்லி அறிக்கையையும் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தனது ‘எக்ஸ்’ சமூக ஊடகத் தளத்தில் பகிா்ந்துள்ளாா்.
மாசுபாடு தரவுகளை கையாளவோ அல்லது சேதப்படுத்தவோ முடியாது என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தாவும் கூறியிருந்தாா். எதிா்க்கட்சிகள் தில்லி அரசின் மேக விதைப்பு சோதனைகளை பலமுறை விமா்சித்துள்ளன. மேலும், தில்லியில் உள்ள பாஜக அரசு மோசமான சூழ்நிலையை மறைக்க ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக் குறியீட்டு தரவை கையாள்வதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளன.