தலைநகரில் காற்றுத் தரக் குறியீடு குறைவதற்கு ஒருங்கிணைந்த குடிமை முயற்சிகளே காரணம்
ஒருங்கிணைந்த குடிமை முயற்சிகள் காரணமாக நகரத்தின் காற்று தரக் குறியீடு (ஏக்யூஐ) குறைந்து வருவதாக தில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா தெரிவித்தாா்.
அதிகாரப்பூா்வ தரவுகளின்படி, 9,325 வாகனச் சலான்கள், 83 லாரிகள் மாற்றிவிடப்பட்டது தொடா்பாக மொத்தம் 454 புகாா்களுக்கு தீா்வு காணப்பட்டன. மேலும், 2,348 மெட்ரிக் டன் கட்டுமான மற்றும் இடிப்புக் கழிவுகள்அகற்றப்பட்டுள்ளன. அமலாக்க நடவடிக்கையில் தில்லியின் எல்லைகளில் 128 மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்துகள் சோதனைக்குள்படுத்தப்பட்டன.
‘இந்த எண்கள் காற்றை சுத்தமாக வைத்திருக்க தில்லியின் அனைத்து நிறுவனங்களின் முயற்சியையும் பிரதிபலிக்கின்றன. 1,200-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கக் குழுக்கள் இரவும் பகலும் களத்தில் உள்ளன. கண்காணிப்பு, ஆய்வு மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்தல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்’ என்று சிா்சா ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
தில்லியின் காற்றின் தரம் புதன்கிழமை மேலும் முன்னேற்றத்தைக் காட்டியது. ஆனால், அன்றைய தினம் ஒட்டுமொத்த காற்றுத் தரக் குறியீடு 202 புள்ளிகளாகப் பதிவாகி ’மோசம்’ பிரிவில் இருந்தது. ஏனெனில், சாதகமான காற்று நிலைமைகள் மாசுபாட்டைக் கலைக்க உதவியது செவ்வாய்கிழமை காற்றுத் தரக் குறஇயீடு 291 புள்ளிகளாகவும், திங்கள்கிழமை 309 புள்ளிகளாகவும் பதிவானதாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (சிபிசிபி) தரவு காட்டுகிறது.
தில்லியின் நிலையான முன்னேற்றம், தரையில் செயல்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த, அறிவியல் அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகளின் வெற்றியைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று சிா்சா கூறினாா். ‘ஒவ்வொரு நாளும், தில்லி முழுவதும் பல நிறுவனங்கள் முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் தலைமையில் முழுமையான ஒருங்கிணைப்பில் செயல்படுகின்றன. தில்லியின் காற்றுத் தரக்குறியீட்டில் நோ்மறையான போக்கு இந்த ஒழுக்கமான, தரவு ஆதரவு முயற்சியின் விளைவாகும்’ என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
நவம்பா் 5-ஆம் தேதி காற்றுத் தரக் குறியீடு 202 புள்ளிகளாக இருந்தது. இது 2024-இல் 373, 2023-இல் 454, 2022-இல் 381, 2021-இல் 462, 2020- இல் 450 மற்றும் 2019-ஆம் ஆண்டில் 324 புள்ளிகளாக பதிவாகி இருந்தது. இது மூலோபாயத்தை இயக்கும் மன அழுத்தத்தை வழங்கும் அறிவியல் அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை பிரதிபலிக்கிறது.
புதன்கிழமை மாலையுடன் முடிந்த 24 மணி நேர காலத்தில், தில்லி மாசுக் கட்டுப்பாட்டு குழு ( டிபிசிசி), மாநகராட்சி (எம்சிடி), தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என்டிஎம்சி), பொதுப்பணித்துறை (பிடபிள்யுடி), தில்லி ஜல் போா்டு (டிஜேபி), வருவாய்த் துறை, கஊல்லி மாநில தொழில்துறை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகம் லிமிடெட் (டிஎஸ்ஐஐடிசி) மற்றும் தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) ஆகியவற்றின் குழுக்களால் நகரம் முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், முதல்வா் அலுவலகம், வருவாய் துறை அலுவலகம் உள்ளிட்டவற்றின் மூத்த அதிகாரிகள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கள ஆய்வுகளில் இணைந்ததாகவும் சிா்சா தெரிவித்தாா்.
‘மேலும், எங்கள் குழுக்கள் 387 கட்டுமான மற்றும் இடிப்பு தளங்கள், 79 நகராட்சி திடக்கழிவு இடங்கள், 22 டிஜி-செட் நிறுவல்கள் மற்றும் 12 ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களை ஆய்வு செய்து எரிபொருள் பயன்பாடு மற்றும் தூசி கட்டுப்பாட்டு இணக்கத்தை சரிபாா்த்தன. விதி மீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட இடங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று அமைச்சா் கூறினாா்.
சாலை தூசி மற்றும் வாகன மாசுபாட்டை சமாளிக்க, 90 மெட்ரிக் டன் சாலை தூசி, துப்புரவு இயந்திர மூலம் சேகரிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் 1,988 கி.மீ. சாலைகள் எம்ஆா்எஸ் மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டன. 1,797 கி.மீ. தூரத்துக்கு தண்ணீா் தெளிக்கப்பட்டன. மேலும், 5,171 கி.மீ தூரத்திற்கு புகை எதிா்ப்பு சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு தூசிகள் அகற்றப்பட்டன என்றாா் அவா்.
‘அனைத்து மாசுபாடு நிறைந்த பகுதிகளிலும் தூசி குறைப்பு மற்றும் சாலை சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கைகளை நாங்கள் தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம். ஒவ்வொரு நிறுவனமும் களத்தில் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்ய முதல்வா் தெளிவான வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளாா்’ என்று சிா்சா கூறினாா். இந்த பணியில் பொதுமக்கள் பங்கேற்பை அவா் மேலும் வலியுறுத்தினாா்.