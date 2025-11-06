காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த ஆனந்த் விஹாரில் நீா் தெளிப்பான்களை அமைக்க திட்டம்
நமது நிருபா்
காற்று மாசுபாட்டை எதிா்த்துப் போராடுவதற்காக தில்லியில் மிகவும் மாசுபடும் இடங்களில் ஒன்றான ஆனந்த் விஹாரில் நீா் தெளிப்பு அமைப்புகளை பொதுப்பணித் துறை (பி. டபிள்யூ. டி) நிறுவும் என்று அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இதற்கு முன்பு, மாசுபடுத்தும் முதல் 13 இடங்களில் உள்ள நரேலா, பவானா மற்றும் ஜஹாங்கீா்புரி பகுதிகளிலும் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனந்த் விஹாா் மற்றும் விவேக் விஹாரில் உள்ள சாலைகளின் மத்தி/ச்ய்க் தெளிப்பான்கள் நிறுவப்படும். இந்த திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளன.
இந்த அமைப்புகள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மொத்தம் 2,000 லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட ஆா். ஓ தண்ணீரை தெளிக்கும். இந்த திட்டத்தின் செலவு ரூ. 4 கோடி ஆகும், இதில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு அடங்கும்.
ஒப்பந்தப்புள்ளியின்படி, இந்த அமைப்பு ஒரு திறன் கொண்ட நீா் உந்தி அலகு மூலம் இயக்கப்படும், மேலும் உபகரணங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, ஒப்பந்த ஆவணம் பாதுகாப்பு காவலா்களின் வரிசைப்படுத்தலையும் குறிப்பிடுகிறது.
காலை 6 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மற்றும் பிற்பகல் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இரண்டு ஷிப்டுகளில் மிஸ்டிங் சிஸ்டம் செயல்படும். ஐந்து ஆண்டு குறைபாடற்ற பொறுப்புக்கு ஒப்பந்ததாரா் பொறுப்பாக இருப்பாா். ஆனந்த் விஹாரில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து முனையம் உள்ளது, இது இப்பகுதியில் வாகனத்தில் இருந்து வெளியேறும் புகை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது.
ரூ. 2 கோடி செலவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, 30 நாள்களில் முடிக்கப்படும். காற்றின் தரக் கவலைகளை நிவா்த்தி செய்வதற்காக ஆண்டு முழுவதும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் புகை துப்பாக்கிகளை நிறுவ முதல்வா் ரேகா குப்தா மாா்ச் மாதம் உத்தரவிட்டதைத் தொடா்ந்து இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதம், சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா லோதி சாலையில் நிறுவப்பட்ட இதேபோன்ற தானியங்கி மிஸ்டிங் அமைப்பை களத்தில் ஆய்வு செய்தாா்.
இந்த அமைப்புகள் தூசி துகள்களை அடக்குவதற்கும் காா்பன் உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.