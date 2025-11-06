மேலும் 4 இடங்களில் பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பை விரிவுபடுத்தத் தயாராகும் ‘பிஆா்பிஎல்’
தெற்கு மற்றும் மேற்கு தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்சார விநியோகத்தை வலுப்படுத்தும் ந/டவடிக்கையாக, மால்வியா நகா், துவாரகா, மட்டியாலா மற்றும் கோயாலா குா்த் ஆகிய நான்கு இடங்களில் பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பை (பிஇஎஸ்எஸ்) விரிவுபடுத்துவதற்கு பிஎஸ்இஎஸ் ராஜ்தானி பவா் லிமிடெட் (பிஆா்பிஎல்) பவா் டிஸ்காம் தயாராகி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தெற்கு தில்லியின் கிலோகாரியில் ஒரு லட்சம் மக்களை உள்ளடக்கிய 20 மெகாவாட் வசதி வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து பிஇஎஸ்எஸ் தொழில்நுட்பத்தின் விரிவாக்கம் வந்துள்ளது என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
பிஎஸ்இஎஸ் ராஜ்தானி பவா் லிமிடெட்டிஸ்காம் மூலம் இயக்கப்படும் புதிய பிஇஎஸ்எஸ் வசதிகளுக்கு சமீபத்தில் தில்லி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிஇஆா்சி) முதன்மை ஒப்புதல் அளித்தது.
புதிய பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பில் சிவாலிக், மால்வியா நகா் (12.5 மெகாவாட் / 25 மெகாவாட்), ஜி 5, மட்டியாலா (32 மெகாவாட் / 64 மெகாவாட்), ஜி 7 துவாரகா (4 மெகாவாட் / 8 மெகாவாட்) மற்றும் கோயாலா குா்த் (7 மெகாவாட் / 14 மெகாவாட்) ஆகியவை அடங்கும் என்று மின்சக்தி மின் ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிஇஆா்சி-இன் முதன்மை ஒப்புதலுக்காக பிஆா்பிஎல் தாக்கல் செய்த மனுக்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்கள் மீதான வளா்ந்து வரும் நம்பகத்தன்மை மற்றும் நெகிழ்வான மற்றும் பதிலளிக்கக்கூடிய கட்ட வளங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தால் தூண்டப்பட்ட 66/11கி.வாட், ஜி5 மட்டியாலா, ஜி 7 துவாரகா மற்றும் கோய்லா குா்த் கட்டத்தில் பிஇஎஸ்எஸ்-இன் முன்மொழியப்பட்ட நிறுவல் ஒரு மூலோபாய தலையீடு ஆகும் என்று பிஆா்பிஎல் அதன் மனுவில் தெரிவித்துள்ளது.
பிஇஎஸ்எஸ் அமைப்பு பிஆா்பிஎல்-இன் மின் கொள்முதல் இலாகாவில் ஆற்றல் மாற்றத்தை செயல்படுத்துதல், கட்ட நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல், நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் செலவு மேம்படுத்தலை அடைவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று அது கூறியது.
கூடுதலாக, 12 ஆண்டு திட்ட வாழ்க்கையில் ஆண்டுதோறும் தோராயமாக ரூ.38.97 கோடி நன்மையை ஈட்டும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. பிஇஎஸ்எஸ் அமைப்புகள் தடையற்ற மின்சாரம் மூலம் கட்டம் செயலிழப்புகளின் போது முக்கியமான சுமைகளுக்கு காப்பு விநியோகத்தை வழங்க முடியும்.
மருத்துவமனைகள், தரவு மையங்கள், அவசர சேவைகள் மற்றும் பிற முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு போன்ற தொடா்ச்சியான மின்சாரம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது என்று பிஆா்பிஎல் மனுவில் தெரிவித்துள்ளது.
கட்டம் செயலிழக்கும்போது, பிஇஎஸ்எஸ் அதன் மின்சார விநியோகத்தை பேட்டரி அமைப்பிலிருந்து விரைவாக மாற்றுகிறது. இந்த தானியங்கி மாறுதல் தடையற்ற மாற்றத்தையும், முக்கியமான சுமைகளுக்கு தடையற்ற மின்சார விநியோகத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின்சாரம் மீட்டெடுக்கப்பட்டதும், பிஇஎஸ்எஸ் அமைப்பு தடையின்றி மற்றும் தானாகவே கட்டம் விநியோக முறைக்கு மாறுகிறது. இது சாதாரண கட்ட செயல்பாட்டை சீராக மீட்டெடுப்பதை உறுதி செய்கிறது என்று அது மேலும் கூறியது.
2023-ஆம் ஆண்டில், மின்சார அமைச்சகம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை தொடா்ந்து (24 மணி நேரமும்) வழங்குதல், உமிழ்வைக் குறைத்தல் மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு அமைப்பு பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் எரிசக்தி செலவுகளைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய எரிசக்தி சேமிப்பு அமைப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கான தேசிய கட்டமைப்பை அறிவித்தது. அதே நேரத்தில் புதைபடிவ மின் உற்பத்தி நிலையங்களைச் சாா்ந்திருப்பதைக் குறைக்கிறது.
மின்சாரச் சட்டம், 2003-இன் பிரிவு 63 மற்றும் மின் அமைச்சகத்தின் பிஇஎஸ்எஸ் வழிகாட்டுதல்கள், 2022 ஆகியவற்றின் படி, முன்மொழியப்பட்ட பிஇஎஸ்எஸ்-க்கான போட்டி ஏல செயல்முறையைத் தொடங்க பிஆா்பிஎல்.-க்கு டிஇஆா்சி ஒப்புதல் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.