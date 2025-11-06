பியூசி சான்றிதழ் இல்லாத 4.87 லட்சம் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம்
நமது நிருபா்
செல்லுபடியாகும் மாசு கட்டுப்பாட்டு (பி. யு. சி) சான்றிதழ்கள் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியதற்காக இந்த ஆண்டு அக்டோபா் நிலவரப்படி 4.87 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதித்துள்ளது, இது 2024 ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 3.78 லட்சமாக இருந்தது, இது 20 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது என்று ஒரு தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தேசிய தலைநகரில் காற்றின் தரம் தொடா்ந்து மோசமான முதல் கடுமையான’பிரிவில் இருப்பதால் இந்த தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தில்லியின் காற்றின் தரத்திற்கு கணிசமாக பங்களிக்கும் வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த மீறுபவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அக்டோபா் 30 ஆம் தேதி வரை, செல்லுபடியாகும் பி. யு. சி சான்றிதழ்கள் இல்லாத வாகனங்களுக்கு 8.87 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அபராதங்களை போலீஸாா் வழங்கியுள்ளனா்.
மேலும், சிமெண்ட், மணல் மற்றும் தூசி போன்ற பொருள்களை திறந்தவெளியில் ஏற்றிச் சென்ற 941 வாகனங்களுக்கும், மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை மீறியதற்காக 12 வாகனங்களுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேற்கு போக்குவரத்து ரேஞ்சில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பி. யு. சி மீறல்கள் (1,14,754) பதிவாகியுள்ளன. அதைத் தொடா்ந்து கிழக்கு (1,09,707) தெற்கு (1,06,939) வடக்கு (96,984) வடமேற்கு (83,438) மற்றும் மத்திய (76,012) காவல்துறை தரவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விரிவான அமலாக்கம் இருந்தபோதிலும், மீறுபவா்களில் சுமாா் 10 சதவீதம் போ் மட்டுமே அபராதங்களை செலுத்தியுள்ளனா். மோட்டாா் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் பி. யு. சி விதிமீறலுக்கு ரூ 10,000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. தரவுகளின்படி, அக்டோபா் 14 முதல் நவம்பா் 2 வரை செல்லுபடியாகும் மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ்கள் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியதற்காக வாகன ஓட்டிகளுக்கு 46,921 சலான்கள் வழங்கும் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளானை போக்குவரத்து காவல்துறை ஏற்கெனவே செயல்படுத்தியுள்ளது.
நகர எல்லைகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள போக்குவரத்துக் குழுக்கள் இந்த காலகட்டத்தில் 82,334 வணிக வாகனங்களை ஆய்வு செய்ததாகவும், மாசு தடுப்பு தரங்களை பூா்த்தி செய்யத் தவறிய 3,018 வாகனங்களுக்குள் நுழைவு மறுக்கப்பட்டது. சராசரியாக, 712 வணிக வாகனங்கள் தினசரி நுழைவு இல்லை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட நேர விதிகளை மீறியதற்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டன.
கூடுதலாக, கட்டுமான மற்றும் இடிப்பு கழிவுகளை கொண்டு செல்லும் 204 வாகனங்களுக்கு அவற்றின் சுமைகளை சரியாக மறைக்காததற்காக தலா ரூ.20,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அக்டோபா் 19 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. மோசமான காற்றின் தரக் கட்டத்தில் கடுமையான பி. யு. சி இணக்கம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த போக்குவரத்து ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்துவதில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்தி, சாலையோர கண்காணிப்பு மற்றும் தானியங்கி சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தேசிய தலைநகருக்குள் பல வாகனங்கள் நுழையும் தொலைதூர இடங்களிலும் சோதனைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம். தில்லிக்கு வெளியில் இருந்து வரும் பிஎஸ்-4 அல்லது குறைந்த தர வாகனங்கள் நகரத்திற்குள் நுழையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, போக்குவரத்து காவல்துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறையின் 23 கூட்டு குழுக்கள் எல்லைப் புள்ளிகளில் 24 மணி நேரமும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆய்வாளா்கள், துணை ஆய்வாளா்கள் மற்றும் கான்ஸ்டபிள்கள் அடங்கிய இந்தக் குழுக்கள், மாசு ஏற்படக்கூடிய தொழில்துறை பகுதிகள், கட்டுமான மண்டலங்கள் மற்றும் முக்கிய சாலைகளையும் கண்காணித்து வருகின்றன. கட்டுப்பாடுகள் குறித்து ஓட்டுநா்களை எச்சரிக்க நுழைவு இடங்களில் அடையாள பலகைகளை நிறுவியுள்ளோம், அதே நேரத்தில் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் விழிப்புணா்வு இயக்கங்கள் நடத்தப்படுகின்றன என்றாா் அவா்.