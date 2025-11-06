பல முக்கியத் திட்டங்களுக்கு டிடிஏ ஒப்புதல்
தில்லியின் நரேலாவில் பழைய ஊழியா் குடியிருப்புகளை மறுவடிவமைத்தல் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை நிா்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களுக்கு தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் (டிடிஏ) ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தில்லியின் முகா்ஜி நகரில் விரைவில் இடிக்கப்படவுள்ள சிக்னேச்சா் வியூ அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் வசிப்பவா்களுக்கு வாடகைக்கு 10 சதவீத வருடாந்திர அதிகரிப்பு கட்டணத்தை நீட்டிக்கவும் நில உரிமையாளா் நிறுவனம் அதன் வாரியக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
தில்லி வளா்ச்சி ஆணையத்தின் தகவலின்படி, வருடாந்திர அதிகரிப்புக்கு, உயா் வருமானக் குழு ஒதுக்கீட்டாளா்களுக்கு அடிப்படை வாடகை மாதத்திற்கு ரூ.50,000 ஆகவும், நடுத்தர வருமானக் குழுவிற்கு ரூ.38,000 ஆகவும் இருக்கும்.
நில வாக்கெடுப்பு கொள்கைக்காக 40.23 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலான நில பயன்பாட்டை மாற்றுவதற்கும் நிறுவனம் ஒப்புதல் அளித்தது. ‘நிலம் திரட்டும் பகுதி தோராயமாக 20,422 ஹெக்டோ் பரப்பளவைக் கொண்ட 138 துறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது’’‘ என்று தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
பணியாளா் குடியிருப்புகளின் மோசமடைந்து வரும் நிலைமைகளுக்குத் தீா்வு காண, சஃப்தா்ஜங் மேம்பாட்டுப் பகுதி மற்றும் பழைய ராஜீந்தா் நகா் குடியிருப்பு வளாகங்களை மறுசீரமைப்பதை மேற்பாா்வையிட என்பிசிசி-ஐ தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் நியமித்துள்ளது.
‘மறுவடிவமைப்பு நவீன, பாதுகாப்பான மற்றும் நன்கு பொருத்தப்பட்ட வாழ்க்கை இடங்களை வழங்கும். அரசின் வீட்டுவசதித் திட்டங்களில் விரிவான நிபுணத்துவம் பெற்ற என்பிசிசி, திட்டத்தைக் கருத்தாக்கத்திலிருந்து செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருவது வரை மேற்பாா்வையிட திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது’‘ என்று தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் மேலும் கூறியது.
இரண்டு திட்டங்களுக்கும் கூடுதலாக, அவற்றின் ஆயுள்காலம் முடிந்த அத்தகைய அனைத்து பணியாளா் குடியிருப்புகளையும் மறுவடிவமைக்க தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘நரேலாவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பிலும் நிறுவனம் பணியாற்றத் தொடங்கியுள்ளது. தேசிய மற்றும் சா்வதேச நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்காக பல்துறை ஒருங்கிணைந்த அரங்கம் மற்றும் விளையாட்டு வளாகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, நரேலாவில் உள்ள 30.35 ஹெக்டோ் நிலத்தின் நில பயன்பாட்டை வணிக மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து பொது மற்றும் பகுதி பொது என மாற்றுவதற்கு அதிகாரசபை இறுதி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது’ என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தால் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்று அது மேலும் கூறியது. தேசியத் தலைநகரில் திட்டமிடப்பட்ட வணிக நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்க, வளா்ச்சி மற்றும் உகந்த நில பயன்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக 2018- இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட தரை பரப்பளவு விகிதம் (எஃப்ஏஆா்) குறித்த அதன் கொள்கையையும் தில்லி வளா்ச்சி ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது.