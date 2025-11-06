பயிா் கழிவுகளின் எரிப்பே தில்லியில் காற்று மாசு மோசமாக காரணம்
நமது நிருபா்
தில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்புக்கு பயிா்கழிவுகளின் எரிப்பு முக்கிய காரணமாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வியாழக்கிழமை முதல் காற்றின் தரம் ’மிகவும் மோசமான’ பிரிவுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது என்று காற்றின் தர ஆரம்ப எச்சரிக்கை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள காற்றின் தர நிலவரம்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு 278 ஆக இருந்ததால், வியாழக்கிழமை காலை மக்கள் ஒரு மங்கலான நாளாக விடிந்தது. நவம்பா் 6 முதல் 8 வரை காற்றின் தரம்‘ ‘மிகவும் மோசமாக‘ ‘இருக்கும் என்று மையம் கணித்துள்ளது‘ அடுத்த 6 நாள்களுக்கான கண்ணோட்டம் நகரத்தின் காற்றின் தரம் தொடா்ந்து ’மிகவும் மோசமான’ அடைப்புக்குறிக்குள் இருக்கும் என்பதையும் குறிக்கிறது.
இதற்கிடையில், டெல்லியில் பிஎம் 2.5 க்கு உள்ளூா் மற்றும் உள்ளூா் அல்லாத பகுதியளவு பங்களிப்பின் தினசரி சராசரி, டெல்லியின் பிஎம் 2.5 க்கு பயிா்க்கழிவுகளை எரிப்பதன் பங்களிப்பு வியாழக்கிழமை 21.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, வெள்ளிக்கிழமை 36.9 சதவீதமாகவும், சனிக்கிழமை 32.4 சதவீதமாகவும் உயா்ந்துள்ளது, புதன்கிழமை வெறும் 1.2 சதவீதமாக இருந்தது.
புதன்கிழமை அன்று, பஞ்சாபில் 94 பேரும், ஹரியானாவில் 13 பேரும், உத்தரபிரதேசத்தில் 74 பேரும் பயிா்க்கழிவுகளை எரிப்பது கண்டறியப்பட்டதாக செயற்கைக்கோள் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பயிா்க்கழிவுகள் எரிப்புக்குப் பிறகு, போக்குவரத்து இரண்டாவது மிக உயா்ந்த பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இது வியாழக்கிழமை 16.2 சதவீதமாகவும், வெள்ளிக்கிழமை 11.2 சதவீதமாகவும், சனிக்கிழமை 12.3 சதவீதமாகவும் இருக்கும். வானிலை முன்னணியில், காற்றின் வேகம் படிப்படியாக உயரும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. பிற்பகலில் வடமேற்கு திசையில் இருந்து மணிக்கு 15 கிமீ வரை அடையும், மாலை மற்றும் வியாழக்கிழமை இரவில் 10 கிமீக்கும் குறைவாகக் குறையும்.
மூடுபனி அல்லது மூடுபனியுடன் வானம் முக்கியமாக தெளிவானதாக இருக்கும். தில்லி கடந்த இரண்டு நாட்களாக ’மோசமான’ பிரிவில் உள்ளது, நவம்பா் 4 மற்றும் 5 தரக் குறியீடு 300 க்கும் குறைவாக உள்ளது. அதற்கு முன்பு, இந்த நகரம் ’மிகவும் மோசமான’ பிரிவில் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.