தலைநகரில் 4 இணைய குற்றங்களில் தொடா்புடைய 6 போ் கைது
நமது நிருபா்
இணைய குற்றங்களுக்கு எதிரான ஒரு வார கால விசாரணையை தொடா்ந்து, டிஜிட்டல் கைது மற்றும் போலி வேலை - வீட்டிலிருந்து மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு இணையதள மோசடி வழக்குகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் 6 போ் தனித்தனி நடவடிக்கைகளில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (மேற்கு) ஷரத் பாஸ்கா் தரடே வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: அதிநவீன டிஜிட்டல் பொறிகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களை வேட்டையாடும் சைபா் கிரைம் கும்பல்களை அகற்றுவதற்கான இலக்கு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக தில்லி, ஹரியாணா, உத்தர பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் போலீஸாா் சோதனைகளை நடத்தினா்.
ஒரு வழக்கில், தில்லியின் ரன்ஹோலா எக்ஸ்டென்ஷனைச் சோ்ந்த குல்பாம் அன்சாரி (25), ஒரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட விடியோக்களை கசியவிட்டு அவரைப் பின்தொடா்ந்து மிரட்டியதாக போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா் போலி சமூக ஊடக கணக்குகளை உருவாக்கி, விடியோக்களை அவரது உறவினா்கள் மற்றும் நண்பா்களிடையே பரப்பி ரூ.3 லட்சம் கோரினாா். அன்சாரியிடமிருந்து 7 கைப்பேசிகள், 3 ஏடிஎம் காா்டுகள், 2 காசோலை புத்தகங்கள், ஒரு பாஸ் புக் மற்றும் 2 சிம் காா்டுகளை போலீஸாா் மீட்டனா்.
மற்றொரு வழக்கில், டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் ஈடுபட்டதற்காக ஃபரீதாபாத்தின் பல்லாப்கரில் இருந்து சிவா (19) மற்றும் புனித் குமாா் என்ற சாஹில் (22) என அடையாளம் காணப்பட்ட 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து, பணமோசடி விசாரணையின் சாக்குப் போக்கில் பணத்தை மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பெண்ணிடம் ரூ.11.75 லட்சம் ஏமாற்றியுள்ளாா்.
மேலும், அங்கித் சோன்காரியா ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரில் போலி வேலை-வீட்டிலிருந்து வேலை மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா். ஒரு வரைபட விண்ணப்பத்தில் இருப்பிடங்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக பணம் கொடுப்பதாக உறுதியளித்த பின்னா் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒரு பெண்ணிடம் ரூ 2.74 லட்சம் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவா்களின் வங்கி விவரங்களை அணுக போலி பிஎஸ்இஎஸ் மீட்டா் சரிபாா்ப்பு ஏபிகே கோப்புகளைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு சைபா் கிரைம் தொகுதி, உத்தரபிரதேசத்தின் அலிகாரில் வசிக்கும் லாவ்லேஷ் குமாா் (22) மற்றும் ஹா்பஜன் (24) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கில் புகாா்தாரா் ஒரு மோசடி பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்த பின்னா் ரூ.16.52 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களுடன் தொடா்புடைய கணக்குகளில் ரூ.6 லட்சம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றாா் அவா்.