கொலை வழக்கில் 16 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது
2009 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: உத்தரபிரதேசத்தின் குஷிநகரில் வசிக்கும் ஆஷிக் அலி (55) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், குஜராத்தின் சூரத்தில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். அங்கு அவா் கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக போலி அடையாளத்தின் கீழ் வசித்து வந்தாா்.
அலியை கைது செய்ய வழிவகுக்கும் தகவல்களுக்கு ரூ 25,000 பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. அவா் 2011 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா், மேலும் ஒன்றரை தசாப்தத்திற்கும் மேலாக தலைமறைவாக இருந்தாா். ஜனவரி 5,2009 ஆம் ஆண்டு தென்மேற்கு தில்லியின் பிந்தாபூா் பகுதியில் ஒரு இரும்பு பெட்டிக்குள் தலை இல்லாத உடலை போலீசாா் மீட்டனா். இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 302 (கொலை) மற்றும் 201 (ஆதாரங்களை காணாமல் செய்தது) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையின் போது, இறந்தவா் ஹரிஷ் சந்த் என்ற பாப்லூ என அடையாளம் காணப்பட்டாா். பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் இறந்தவரின் உறவினரான பனாா்சி லாலுக்கும் இடையிலான பண தகராறின் விளைவாக இந்த கொலை நடந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது. பனாா்சி லால், அவரது கூட்டாளி ஆஷிக் அலியுடன் இணைந்து கொடூரமான கொலையைச் செய்து, குற்றத்தை மறைக்க உடல் மற்றும் தலையை தனித்தனியாக அப்புறப்படுத்தினாா்.
குற்றம் நடந்த உடனேயே பனாா்சி லால் கைது செய்யப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், அலி தில்லியில் இருந்து தப்பிக்க முடிந்தது, அதன் பின்னா் காணாமல் போயிருந்தாா். நவம்பா் 4 ஆம் தேதி சூரத்தில் அலி இருப்பது குறித்து போலீசாருக்கு குறிப்பிட்ட தகவல் கிடைத்தது. இதைத் தொடா்ந்து, ஒரு போலீஸ் குழு குஜராத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது.
தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் உள்ளூா் உளவுத்துறையின் அடிப்படையில் இந்த குழு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நவம்பா் 5 ஆம் தேதி, அலி சூரத்தின் பயா நகரில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா், அங்கு அவா் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தையல்காரராக பணியாற்றி வந்தாா். விசாரணையின் போது, அலி தனது நெருங்கிய நண்பரான பனாா்சி லாலுக்கு இறந்தவருடன் நிதி தகராறு இருந்ததாக தெரிவித்தாா்.
பணம் தொடா்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் வன்முறையாக மாறியது, ஆதாரங்களை அழிக்க அவா்கள் ஹரிஷைக் கொன்று தலை துண்டித்தனா். குற்றத்திற்குப் பிறகு, அலி தில்லியை விட்டு வெளியேறி, தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் மாநிலங்கள் முழுவதும் செல்லத் தொடங்கினாா், கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக தொடா்ந்து தனது இல்லத்தை மாற்றினாா். மேலும் விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.