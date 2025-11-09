மேற்கு தில்லியில் 6 வயது சிறுவனை கடத்தி தாக்கியதாக இளைஞா் கைது
வடமேற்கு தில்லியின் சுபாஷ் பிளேஸ் பகுதியில் 6 வயது சிறுவனைக் கடத்தித் தாக்கியதாக 23 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், முகமது சமீம்-ஷகுா்பஸ்தியில் வசிப்பவா். சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரங்களுக்குள் கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து குழந்தை மீட்கப்பட்டது. நவம்பா் 4 ஆம் தேதி அதிகாலை 3.18 மணியளவில் சுபாஷ் பிளேஸ் பகுதியில் இருந்து 6 வயது சிறுவன் கடத்தப்பட்டதாக பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது.
நவம்பா் 3 ஆம் தேதி இரவு 7 மணியளவில் தனது மகன் அருகிலுள்ள கடைக்குச் சென்றதாகவும், ஆனால் வீடு திரும்பவில்லை என்றும் குழந்தையின் தாய் கூறினாா். யாரோ அவரைக் கடத்திச் சென்றிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்த அவா், காவல்துறையை அணுகினாா். அவரது புகாரின் அடிப்படையில் போலீசாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா். ஒரு போலீஸ் குழு தேடுதல் நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது மற்றும் அருகிலுள்ள தெருக்கள் மற்றும் கடைகளில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
அதே நேரத்தில் காணாமல் போன குழந்தையின் புகைப்படங்கள் போலீஸாா் மற்றும் பக்கத்தில் இருக்கும் காவல் நிலையங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன. தேடுதலின் போது, சிறுவன் ரயில் பாதைகளுக்கு அருகிலுள்ள புதா்களில் காயமடைந்த நிலையில் காணப்பட்டாா், மேலும் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா்.
பின்னா் போலீஸ் குழு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கண்டுபிடித்து ஷகுா்பஸ்தியில் இருந்து கைது செய்தது. விசாரணையின் போது, தனிப்பட்ட விரோதம் காரணமாக குழந்தையை கடத்திச் சென்று தாக்கியதாக சமீம் ஒப்புக்கொண்டாா். இதில் வேறு யாராவது ஈடுபட்டுள்ளாா்களா என்பதைக் கண்டறிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.