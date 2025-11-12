செங்கோட்டை காா் வெடிப்பு சதி: தில்லியில் தீவிரமடையும் வாகன சோதனை
நமது நிருபா்
செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே 12 போ் கொல்லப்பட்டு பலா் காயமடைந்த சக்திவாய்ந்த வெடிப்பைத் தொடா்ந்து, தில்லி காவல்துறையினா் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் வைக்கப்பட்டுள்ளனா் மற்றும் தேசிய தலைநகரம் முழுவதும் பாரிய சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
தில்லியின் அனைத்து நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களிலும் துணை ராணுவப் படையினருடன் சோ்ந்து காவல்துறையினா் அதிக எண்ணிக்கையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா். தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக நகரத்திற்குள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனங்கள் முழுமையாக சோதிக்கப்படுகின்றன என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
காஜிப்பூா், சிங்கு, திக்ரி மற்றும் பதா்பூா் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைகளில் பாதுகாப்பு சோதனைகளை மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் நேரில் மேற்பாா்வையிடுகின்றனா்.
செங்கோட்டை காா் வெடிப்பைத் தொடா்ந்து தில்லியில் வாகன சோதனை கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது. துணை ராணுவப் படைகளின் உதவியுடன் காவல்துறை குழுக்கள், நகரத்திற்குள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனங்களை, குறிப்பாக காஜிபூா், சிங்கு, திக்ரி மற்றும் பதா்பூா் போன்ற முக்கிய நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களில் முழுமையாக ஆய்வு செய்கின்றன. சந்தைகள், மெட்ரோ நிலையங்கள், ரயில்வே முனையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களிலும் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கவும் திடீா் சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
நெரிசலான பகுதிகள், சுற்றுலாத் தலங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் மத இடங்களில் ரோந்துப் பணியை அதிகரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் அல்லது தனிநபா்கள் குறித்து அவசர உதவி எண்கள் மூலம் குடிமக்கள் புகாரளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.