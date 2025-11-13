ரூ.10 லட்சம் லஞ்சம்: எம்சிடி இளநிலை பொறியாளரை கைது செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள்
சுமாா் ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள நிலுவையில் உள்ள பில்களை அனுமதிப்பதற்காக ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து ரூ.10 லட்சம் லஞ்சம் பெற்ாக தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்சிடி) இளநிலைப் பொறியாளறை மத்திய புலனாய்வுத் துறையினா் சிபிஐ கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து சிபிஐ செய்தித் தொடா்பாளா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
நவம்பா் 11 ஆம் தேதி புகாா்தாரரிடமிருந்து ரூ.10 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கியபோது இளநிலைப் பொறியாளா் அஜய் பப்பா்வாலை கையும் களவுமாக மத்திய புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் பிடித்தனா்.
நிலுவையில் உள்ள பில்களை அனுமதிப்பதற்காக புகாா்தாரரிடமிருந்து ரூ.25.42 லட்சம் முறைகேடாக பணம் கேட்டதாக நிா்வாகப் பொறியாளா் நஜஃப்கா் மண்டலம் ஆா்.சி. சா்மா, உதவிப் பொறியாளா் நவீன் கவுல் மற்றும் ஜூனியா் இன்ஜினியா் அஜய் பப்பா்வால் ஆகியோா் மீது சிபிஐ எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா் பப்பா்வால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினா். இதன் மூலம் ஏராளமான பணம், நகைகள் மற்றும் சொத்து தொடா்பான ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டன என்றாா் அந்த அதிகாரி.