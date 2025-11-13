தில்லி காா் வெடிப்பில் காயமடைந்த இருவா் உயிர் பிழைக்க மருத்துவமனையில் போராட்டம்
நமது நிருபா்
மத்திய தில்லியை உலுக்கிய நவம்பா் 10 ஆம் தேதி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த காா் வெடிப்பில் காயமடைந்தவா்களில் இரண்டு போ் லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் (எல். என். ஜே. பி) மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ஐ. சி. யூ) உயிருக்கு போராடி வருகின்றனா்.
இது குறித்து மருத்துவமனை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: இந்த காா் வெடிப்பில் மொத்தம் 27 போ் காயமடைந்துள்ளனா். காயமடைந்தவா்களில், 3 போ் ஐ. சி. யுவில் உள்ளனா், இருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது. மூன்று நோயாளிகள் மருத்துவ ஆலோசனைக்கு பின் வீடு திரும்பியுள்ளனா் (லாமா). காயமடைந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிடம் உள்பட தேவையான அனைத்து வசதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.
இது குறித்து தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: இதுவரை 12 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். அதே நேரத்தில் ஒன்பது உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு உறவினா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
தடைசெய்யப்பட்ட ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் அன்சாா் கச்வத்-உல்-ஹிந்த் ஆகியவற்றுடன் தொடா்பு கொண்ட பயங்கரவாத சதியை போலீஸாா் முறியடித்து, மூன்று மருத்துவா்கள் உள்பட எட்டு பேரை கைது செய்த சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, தில்லியின் செங்கோட்டை பகுதிக்கு வெளியே மெதுவாக நகரும் காா் வெடித்து சிதறியது.
ஜம்மு-காஷ்மீா், ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் முழுவதும் பரவியிருந்த பயங்கரவாத சதியை போலீஸாா் முறியடித்த பின்னா், சுமாா் 2,500 கிலோகிராம் அம்மோனியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் குளோரேட் மற்றும் சல்பா் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
போலீஸ் எஃப். ஐ. ஆா் இந்த சம்பவத்தை ஒரு ‘வெடிகுண்டு வெடிப்பு‘ என்று விவரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் தடயவியல் வல்லுநா்கள் இப்போது சமீபத்திய பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து மீட்கப்பட்ட பொருட்கள் செங்கோட்டை வெடிப்பின் ரசாயன கையொப்பத்துடன் பொருந்துகிா என்று பகுப்பாய்வு செய்து வருகின்றனா்.
தடயவியல் குழு குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் இருந்து தோட்டாக்கள், நேரடி வெடிமருந்துகள் மற்றும் பல வெடிபொருட்களின் எச்சங்கள் உட்பட சுமாா் 40 மாதிரிகளை சேகரித்துள்ளது. மாதிரிகளில் ஒன்று அமோனியம் நைட்ரேட்டாக இருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட கண்டுபிடிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், குண்டுவெடிப்பிலிருந்து கிடைத்த ஆதாரங்களை புலனாய்வாளா்கள் தொடா்ந்து சேகரித்து வருகின்றனா் என்றாா் அவா்.