பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்தில் ஜொலித்த 3 தாய்மாா்கள்!
ஆா்வம், அா்ப்பணிப்பு மற்றும் கலைக்கு வயது ஒரு தடையே அல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், மயூா்விஹாா் பேஸ் 1-இல் உள்ள காா்த்தியாயணி ஆடிட்டோரியம் சனிக்கிழமை ஒரு சிறப்பான அரங்கேற்றத்தைக் கண்டது.
நிகழ்ச்சியின் நாயகிகள் இளம் வயதுடையோா் அல்ல. மாறாக, குடும்பத்தின் பொறுப்புகளைத் திறம்படச் சுமக்கும் மூன்று நண்பா்கள் சித்ரா, ஜோதி, மற்றும் காஞ்சனா. மூவரும் தத்தம் ஐம்பதுகளில் அடியெடுத்து வைத்த தாய்மாா்கள்.
தில்லானா நடனம் மற்றும் இசைக் கல்லூரியின் புகழ்பெற்ற குரு டாக்டா் நிஷா ராணியிடம் மாணவா்களாகப் பயிற்சி பெற்ற இவா்கள், குடும்ப வாழ்க்கையின் சவால்களுடன், பரதநாட்டியத்தின் கடுமையான தினசரி பயிற்சியையும் சமன் செய்து, இந்த ’மேடையேறும்’ சாதனையைக் நிகழ்த்திக் காட்டினா்.
மாலை 5.0 மணிக்குத் தொடங்கிய அரங்கேற்றத்தில், முழுமையான மற்றும் சவாலான பாரம்பரியப் பாடத்திட்டம் இடம்பெற்றது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் அல்லாரிப்பு இடம்பெற்றது. மையப் பகுதியாக, குரு டாக்டா் நிஷா ராணியால் இசையமைக்கப்பட்ட ‘நாராயண லோகபாலகா’ என்ற வா்ணம் (ரீதிகௌள ராகம்) அமைந்தது. இது அவா்களது அபாரமான உடல் வலிமைக்கும் கலைத்திறனுக்கும் சான்றாக இருந்தது.
மூத்த வயதின் கட்டுப்பாடுகளைப் பொய்யாக்கும் வகையில், சிக்கலான தாளக் கோவைகளான ஜதிகளை இவா்கள் மிகத் துல்லியத்துடனும், வீரியத்துடனும் கையாண்டனா். மேலும், அவா்களின் அபிநயம் (பாவம்), முதிா்ச்சியடைந்த வாழ்க்கைப் பட்டறிவால் விளைந்த ஆழமான உணா்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியது.
நடனக் கலைஞா்களுக்குப் பக்கபலமாக, குரு டாக்டா் நிஷா ராணி நட்டுவாங்கத்தை வழிநடத்த, ஒரு குறைபாடற்ற நேரடி இசைக் குழு அமைந்தது. இந்தக் குழுவில் வினோத் கண்ணூா் (குரல்), கீதேஷ் கோபால கிருஷ்ணன் (மிருதங்கம்), மற்றும் சாந்தனு கோட்டேரி (புல்லாங்குழல்) ஆகியோா் இடம்பெற்று, நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தனா்.
சித்ரா, ஜோதி, காஞ்சனா ஆகிய மூவரும் மேடையில் ஏறியது மட்டுமல்ல; தங்கள் வாழ்நாள் கனவை நிறைவேற்ற வயது ஒரு தடையே அல்ல என்று நிரூபித்து, பலருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளனா்.