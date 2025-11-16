காா் வெடிப்பு நிகழ்ந்த இடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட 9 எம்எம் தோட்டாக்கள்!
செங்கோட்டை காா் வெடிப்பு நடந்த இடத்திற்கு அருகே இடிபாடுகளில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட 3 தோட்டாக்களை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் விசாரித்து வருகின்றன என மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: வெற்று ஷெல் மற்றும் இரண்டு உயயோகப்படுத்தக் கூடிய தோட்டாக்கள். பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படாத ஒரு பைக், எரிக்கப்பட்ட ஹூண்டாய் ஐ 20 காருக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது நவம்பா் 10 ஆம் தேதி செங்கோட்டை அருகே காா் வெடித்து சிதறியது. இந்தம் சபவத்தில் 13 போ் உயிரிழந்தனா் 24 போ் காயமடைந்தனா்.
ஆதாரங்களின்படி, 9 மிமீ சுற்று தோட்டாக்கள் பொதுவாக சிறப்பு அலகுகள் அல்லது தனிநபா்களுக்கு வெளிப்படையான அனுமதியுடன் வழங்கப்படுகின்றன. தோட்டாக்கள் எப்படி அந்த இடத்தில் இருந்தது என்பதை முழு விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்து வருகிறோம். குற்றம் சாட்டப்பட்ட உமா் நபி ஃபரிதாபாத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ஹரியாணாவில் உள்ள நூஹ் நகருக்குச் சென்று, தில்லியில் தேநீா் அருந்திய நேரத்திலிருந்து குண்டுவெடிப்புக்கு வழிவகுத்த முழு வழித்தடத்தையும் மீண்டும் உருவாக்க பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தயாராகி வருகிறது.
50 க்கும் மேற்பட்ட கேமராக்களில் இருந்து அழைப்பு பதிவுகள், கோபுர இருப்பிடங்கள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை அதிகாரிகள் தைத்து வருகின்றனா். யாராவது அவரைச் சந்தித்தாா்களா, அவரைப் பின்தொடா்ந்தாா்களா அல்லது அவருக்கு உதவி செய்தாா்களா என்பதைக் கண்டறிய, ஒவ்வொரு சோதனைச் சாவடியையும் கடந்து, அனைத்து வாகன நிறுத்துமிட உள்ளீடுகளையும், அவா் பாா்வையிட்டப்பட்டது.
என். சி. ஆரில் உமா் கழித்த மணி நேரங்களைப் புரிந்துகொள்ள புள்ளிகளை இணைப்பது மிகவும் முக்கியம் இதற்கிடையில், ஆய்வின் கோணங்கள் தொடா்ந்து விரிவடைந்து வருகின்றன. பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஒரு வலுவான ஹவாலா தடத்தை ஆராய்ந்து வருவதாகவும், கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவா்கள்-முசம்மில் மற்றும் ஷாஹீன்-சட்டவிரோத வழிகள் மூலம் நிதி பெற்றிருக்கலாம் என சந்தேதிக்கப்படுகிறது.
வெளிநாட்டைச் சோ்ந்த கையாளுபவா்களிடமிருந்து தோன்றியதாக சந்தேகிக்கப்படும் சுமாா் ரூ.20 லட்சத்துக்கான பரிவா்த்தனைகளை ஆரம்ப ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ரசாயனங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்காக இந்த தொகை மூவருக்கும் அனுப்பப்பட்டதா என்பதை புலனாய்வாளா்கள் சரிபாா்க்கிறாா்கள். இதுவரை மீட்கப்பட்ட சான்றுகள் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட நிதி இணைப்பை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, உரம் வாங்குவதற்காக சுமாா் ரூ.3 லட்சம் செலவிடப்பட்டது.
வெடிகுண்டை தயாரிக்க ட்ரையாசிட்டோன் ட்ரைபராக்சைடு (டிஏடிபி) பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் நிபுணா்கள் சந்தேகிக்கின்றன. சாத்தானின் தாய் என்ற புனைப்பெயா் கொண்ட டிஏடிபி மிகவும் நிலையற்றது, அதிா்ச்சி, வெப்பம், உராய்வு மற்றும் நிலைமின்னியல் வெளியேற்றத்திற்கு மிகவும் உணா்திறன் கொண்டது. வெடிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து கூறுகளும், அம்மோனியம்நைட்ரேட் உள்ளிட்ட ஒரு கலவை அதன் வெடிக்கும் திறனை கணிசமாக பெருக்கியது, லென்ஸின் கீழ் உள்ளன.
ஹரியாணாவின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அல்-ஃபலாஹ் பல்கலைக்கழகத்துடன் தொடா்புடைய நபா்களின் ஈடுபாடு குறித்து பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தொடா்ந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றன. ஆதாரங்களின்படி, பாதுகாப்பு முகமைகளின் குழுக்கள் தினமும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்து, வருகைப் பதிவுகள், ஊழியா்களின் பதிவுகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவா்களுடன் தொடா்பு கொண்டிருந்த நபா்களின் நடமாட்டங்களை சரிபாா்த்து வருகின்றன.
அந்த பயங்கரநாத குழுவுடன் தொடா்புடைய ஒரு பெண் மருத்துவா் விசாரணைக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளாா். உமா், முசம்மில் மற்றும் ஷாஹீன் ஆகியோருடன் தொடா்பில் இருப்பதாக அறியப்பட்ட பலா் வளாகத்தில் இருந்து காணாமல் போனதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் பெரும்பகுதி உமரின் காருக்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டஜன் கணக்கான வாகனங்களை வெடிப்புக்கு வழிவகுத்த மணிநேரங்களில் கண்டுபிடிப்பதை உள்ளடக்கியது.
அந்த 3 மணி நேரத்தின் போது சுனேஹ்ரி மசூதி வாகன நிறுத்துமிடத்திற்குள் நுழையும் ஒவ்வொரு வாகனத்தின் விரிவான பதிவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவு விவரங்கள், நுழைவு-வெளியேறும் நேரங்கள், ஓட்டுநா் அடையாளங்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளா் விவரங்கள் ஆகியவை பதிவில் அடங்கும் என்றாா் அவா்.