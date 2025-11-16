தில்லியில் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தடுப்பு நடவடிக்கைகள்!
செங்கோட்டை காா் வெடிப்புக்குப் பின்னா், மத்திய மாவட்டம் தேசிய தலைநகரின் முக்கிய பகுதிகளில் பயங்கரவாத எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை இணை ஆணையா் ஷ்ரமத்திய மாவட்டம், மதுா் வா்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சனிக்கிழமை இரவு, ஒரு சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது 34 கவனிக்கப்படாத வாகனங்களை குழுக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அதே நேரத்தில் 5 மணி நேரம் நீடித்த சோதனையில் தில்லி போலீஸ் சட்டத்தின் கீழ் 417 அபராத ரசீதுகள் வழங்கப்பட்டன. காா் வெடிப்புக்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு தீவர நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இது மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மாவட்ட டி. சி. பி. க்கள், ஏ. சி. பி. க்கள், எஸ். எச். ஓக்கள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவுகளுடன், சந்தை நலச் சங்கங்கள் (எம். டபிள்யூ. ஏ) ஆா். டபிள்யூ. ஏக்கள், கடைக்காரா்கள் மற்றும் விற்பனையாளா்களுடன் அடிக்கடி ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா். செயல்பாட்டு தயாா்நிலையை சோதிக்க போலீஸ் குழுக்கள் பகுதி ஆதிக்க பயிற்சிகள், திடீா் ஆய்வுகள் மற்றும் மாதிரி பயிற்சிகளை நடத்தி வருகின்றன.
நெரிசலான சந்தைகள், மத இடங்கள், சுற்றுலாத் தலங்கள் மற்றும் முக்கிய நிறுவனங்களில் ஆயுதமேந்திய போலீஸாா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா். ஹோட்டல்கள், விருந்தினா் இல்லங்கள், சைபா் கஃபேக்கள், மால்கள், சினிமாக்கள், ரசாயன கடைகள், சிம் காா்டு சில்லறை விற்பனையாளா்கள் மற்றும் வணிக மையங்களில் சரிபாா்ப்பு இயக்கங்கள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குத்தகைதாரா்கள், ஊழியா்கள், தொழிலாளா்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காவலா்களின் சரிபாா்ப்பு சமூக விரோத சக்திகளின் ஊடுருவலைத் தடுக்க அளவிடப்பட்டுள்ளது. உயா் எச்சரிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, மாவட்டம் முழுவதும் சனிக்கிழமை மாலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை கடுமையான முற்றுகை சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கையின் போது பல தடைகளில் 683 வாகனங்களை போலீசாா் சோதனையிட்டனா் மற்றும் 24 அந்நியா்களை சரிபாா்த்தனா்.பாா்வைத்திறன், தடுப்பு மற்றும் நிகழ்நேர விழிப்புணா்வை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாக இருந்தது. ரோந்து குழுக்களால் பொது அறிவிப்புகள் மற்றும் விழிப்புணா்வு விளக்கங்கள் தொடா்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள், வாகனம் அல்லது நபா் ஏதேனும் இருந்தால் உடனடியாக புகாரளிக்குமாறு குடிமக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றாா் அவா்.