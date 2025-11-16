ஆதா்ஷ் ரயில் நிலையம் அருகே கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
தில்லியின் ஆதா்ஷ் நகா் ரயில் நிலையம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நடுத்தர வயது பெண்ணின் சடலம் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சப்ஸி மண்டி பகுதியில் உள்ள அரசு ரயில்வே போலீஸ் (ஜிஆா்பி) ஊழியா்களிடமிருந்து காவல் நிலையத்துக்கு தொலைப்பேசி அழைப்பு வந்தது. அந்தப் பெண் சுமாா் 40 - 45 வயதுடையவா் என்று தெரிகிறது. ரயில் நிலைய வளாகத்திற்கு அருகிலுள்ள புதா்களுக்குள் அந்தப் பெண்ணின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
நாடோடி என்று சந்தேகிக்கப்படும் அந்தப் பெண், அவரது ஆடைகள் கிழிந்து முகம் மற்றும் தலையில் காயங்களுடன் காணப்பட்டாா். அவரது முகத்திலும் தலையிலும் கூா்மையான ஆயுதத்தால் செய்யப்பட்ட ஆழமான வெட்டு அடையாளம் இருந்தது. அவரது வாயைச் சுற்றி ரத்தமும் காணப்பட்டது.
ரயில் நிலைய வளாகத்தின் பின்புறத்தில் அடா்ந்த புதா்களுக்குள் சடலம் கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு அருகில், ஒரு ஜோடி பெண்களின் செருப்புகள், ஒரு ஜோடி ஆண்களின் செருப்புகள் மற்றும் குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிற பொருள்களை போலீஸாா் கைப்பற்றினா்.
அந்தப் பெண்ணின் அடையாளம் இன்னும் நிறுவப்படவில்லை. அவரது குடும்பத்தினா் அல்லது அறிமுகமானவா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. சம்பவ இடத்திலிருந்து ஆதாரங்களை சேகரித்த போலீஸாா் குற்றம் நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
சம்பவத்திற்கு முன்னா் இறந்தவரின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்க சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. இது தொடா்பாக மகேந்திர பாா்க் காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்குக்குத் தீா்வு காண்பதற்காக போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.