துபாய் இணைப்புடன் அந்நிய செலாவணி மோசடி: வங்கி ஊழியா் உள்பட 3 போ் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: துபாயை தளமாகக் கொண்ட இயக்கப்படும் பெரிய அளவிலான அந்நிய செலாவணி வா்த்தக மோசடியில் ஈடுபட்ட ஒரு ாநிலங்களுக்கு இடையிலான குழுவுடன் தொடா்பு இருப்பதாகக் கூறி ஒரு தனியாா் வங்கியின் விற்பனை மேலாளா் உள்பட 3 பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் அனுராக் குமாா், ஒரு போலியான வங்கிக் கணக்கு வழங்குநா். ஜீஷன் சையத், ஒரு தனியாா் வங்கியின் விற்பனை மேலாளா் மற்றும் ஹிமான்ஷு குப்தா மோசடியில் ஈடுபட்ட முக்கிய கையாளுபவா் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
அவா்கள் போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கிய குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததாகவும், முதலீட்டு மோசடிகளின் வருமானத்தில் பெற்ற பணத்தை பல்வேறு வங்கிக் கணக்கு திறந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. போலியான அந்நிய செலாவணி வா்த்தக லாபங்களைக் காட்ட கையாளப்பட்ட டாஷ்போா்டுகளைப் பயன்படுத்தி சமூக ஊடக குழுக்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களை இந்த கும்பல் கவா்ந்தது.
போலி வருமானங்களால் கையாளப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவா்கள் மீண்டும் மீண்டும் பணத்தை வரவு வைக்க தூண்டப்பட்டனா். பின்னா் அவை ‘ரீபூட்ஸ் சிங்க் நிபுணா்கள் பிரைவேட் லிமிடெட்‘ மற்றும் ‘திங்க்ஸிங்க் நிபுணா்கள் பிரைவேட் லிமிடெட்‘ போன்ற நிறுவனங்களின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட கணக்குகளின் மூலம் அனுப்பப்பட்டது.
இந்த நிறுவனங்களின் ஏடிஎம் காா்டுகள், காசோலை புத்தகங்கள், கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சிம் காா்டுகள் மற்றும் நெட் பேங்கிங் சான்றுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வங்கிக் கருவிகளும் துபாயில் இருந்து செயல்படும் சைபா் குற்றவாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அப்துல் என்ற விக்கி என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு கையாளுபவா் தற்போது போலீஸாரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறாா். தில்லி மற்றும் ஃபரிதாபாத்தில் நடத்தப்பட்ட தனித்தனி நடவடிக்கைகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
அனுராக் குமாா் பல வங்கி கணக்குகளைத் திறந்து, அவா்களின் கட்டுப்பாட்டை மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடம் ரூ. 2 லட்சம் ஒப்படைத்தாா். வங்கி அதிகாரி ஜீஷன் சையத் தனது பதவியைப் பயன்படுத்தி 7ரூ. 0,000-க்கு ஈடாக காா்ப்பரேட் கணக்குகளுக்கு மோசடி அணுகலை எளிதாக்கினாா்.
ஹிமான்ஷு குப்தா முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, தரை மட்ட செயல்பாட்டாளா்களை துபாயைச் சோ்ந்த கையாளுபவருடன் இணைத்தாா். இந்த மோசடி குழு பாதிக்கப்பட்டவரை கிட்டத்தட்ட ரூப. 40 லட்சம் வரை மோசடி செய்தனா். மேலும் பலா் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று புலனாய்வாளா்கள் நம்புகின்றனா்.
கூடுதல் உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், சா்வதேச நிதி ஓட்டத்தைக் கண்டறியவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.