குழந்தைகள் பாலியல் உள்ளடக்கம் பதிவேற்றிய சிறுவன் உள்ளிட்ட இருவா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: காணாமல் போன மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான தேசிய மையத்திடமிருந்து வந்த எச்சரிக்கையைத் தொடா்ந்து, குழந்தைகள் பாலியல் தொடா்பான பதிவுகளை வெளியிட்டதற்காக தனித்தனி வழக்குகளில் இரண்டு பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக திங்களன்று ஒரு அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
போலிஸாரின் கூற்றுப்படி, உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய சைபா் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம் உடனடி நடவடிக்கைக்காக இந்த விவகாரத்தை அனுப்பியது.
ஆன்லைனில் குழந்தைகள் பாலியல் உள்ளடக்கம் தொடா்பான குற்றங்களைக் கையாளும் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் பிரிவு 67பி இன் கீழ் இரண்டு எப்,ஐ.ஆா் கள் பதிவு செய்யப்பட்டன, என்று காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
முதல் வழக்கில், தடைசெய்யப்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளடக்கத்தைப் பதிவேற்றிய ஒரு சமூக ஊடக கணக்கை அடையாளங்கண்டு அதனை பதிவேற்றிய சிறுவன் சங்கம் விஹாரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடா்பாக காவல்துறை ஆய்வு செய்தது. பின்னா் சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டான், மேலும் சிறுவனது தொலைத்தொடா்பு சாதனம் தடயவியல் பரிசோதனைக்காக பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இரண்டாவது வழக்கில், மற்றொரு சமூக ஊடக கணக்கு மூலம் பல குழந்தைகள் பாலியல் உள்ளடக்கங்கள் பதிவேற்றங்கள் செய்யப்பட்டதாக, சத்தா்பூா் விரிவாக்கத்தைச் சோ்ந்த 54 வயது நபா், மொபைல் எண் பகுப்பாய்வு மற்றும் முகவரி சரிபாா்ப்பு மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவா் பல உள்ளடக்கத்தை மீண்டும் மீண்டும் பதிவேற்றியுள்ளாா்.
இதையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் அவரது கைப்பேசி விரிவான தடயவியல் பகுப்பாய்விற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தடைசெய்யப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை பதிவேற்றம் செய்ததற்காக இரண்டு கணக்குகளும் சா்வதேச அளவில் எச்சரிக்கப்பட்டன, மேலும் தொலைத்தொடா்பு சேவை வழங்குநா்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொழில்நுட்ப பதிவுகள் மூலம் கண்டுபிடிப்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, என்று அதிகாரி கூறினாா், மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.