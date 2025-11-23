ரூ. 2.35 கோடி பங்குச்சந்தை முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் இருவா் கைது
தேசியத் தலைநகரில் வசிப்பவா்களிடம் இருந்து ரூ.2.35 கோடி பங்குச் சந்தை முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக இரண்டு பேரை தில்லி காவல்துரையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணைய குற்றங்களை எளிதாக்குவதற்காக இருவரும் போலி வங்கிக் கணக்கு வழங்குநா்களாக செயல்பட்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் சஜ்ஜத் அகமது (35) மற்றும் உத்தம் மண்டல் (40) ஆகியோா் பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி சிறப்பு பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்.ஐ.ஆா். விசாரணையின் போது கைது செய்யப்பட்டனா்.
அவா்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட லாபங்களை வழங்குவதன் மூலம் மக்களிடமிருந்து வங்கிக் கணக்குகளை வாங்கி, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து செயல்படும் மோசடி கையாளுபவா்களிடம் ஒப்படைத்தனா்.
முதலீட்டு ஆலோசகராக நடித்து, சமூக ஊடகங்களில் ஒரு நபரால் மோசடி செய்யப்பட்டதாக புகாா் அளித்ததைத் தொடா்ந்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அதிக வருமானம் தரும் பங்குச்சந்தை திட்டங்கள் என்று அவா் நம்பவைக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் முதலீடு செய்ய புகாா்தாரா் தூண்டப்பட்டாா்.
கணிசமான தொகைகளை டெபாசிட் செய்தவுடன், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சாக்குப்போக்குகள் கூறப்பட்டு பணத்தைத் திரும்பப் பெற மறுக்கப்பட்டது. இந்தக் குற்றத்துடன் தொடா்புடையை பிரிவுகளின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை பல அடுக்கு வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டிருப்பதை போலீஸ் குழுக்கள் கண்டறிந்தன.
எம் / எஸ் சந்த் எலக்ட்ரானிக் என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட நடப்புக் கணக்கு ஒரு முக்கிய வழித்தடமாக வெளிப்பட்டது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மேலும் 10 முதல் அடுக்கு போலி வங்கிக் கணக்குகளை அடையாளம் காண உதவியது. அவை மோசடியின் வருமானத்தைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்டன. சஜ்ஜத் அஹ்மத் மற்றும் உத்தம் மண்டல் ஆகிய இருவரும் இந்தியா முழுவதும் செயல்படும் இணைய குற்ற குழுக்களுக்கு வழக்கமாக கணக்குகளை வழங்கி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
முழுமையான வங்கி அணுகலை ஒப்படைப்பதன் மூலம், கையாளுபவா்களுக்கு வரவுகள், இடமாற்றங்கள் மற்றும் பணம் திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவற்றை தொலைதூரத்தில் நிா்வகிக்க அவா்கள் உதவினா். இதனால், அவை மோசடியின் நிதி நடவடிக்கைகளில் ஒருங்கிணைந்தவை. மீதமுள்ள சந்தேக நபா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான மேலதிக விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.