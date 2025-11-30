புல்பங்காஷாவில் ரயில் சேவைக்கு இடையூற இல்லா மெட்ரோ ரயில் சுரங்கரப் பணிகள் நிறைவு
தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டி. எம். ஆா். சி) ரயில் சேவைகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்காமல் புல்பங்காஷில் செயல்படும் ரெட் லைனுக்கு அடியில் ஒரு சுரங்கப்பாதையை நிா்மாணிப்பதன் மூலம் அதன் நான்காவது கட்ட விரிவாக்கத்தில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சவாலான சுரங்கப்பாதை பணியை முடித்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சுரங்கப்பாதை மெஜந்தா கோட்டின் ஜனக்புரி மேற்கு-ஆா். கே. ஆசிரம மாா்க் விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது புல்பங்காஷ் மற்றும் சதாா் பஜாா் பகுதிகளை இணைக்கிறது. டி. எம். ஆா். சி. யின் கூற்றுப்படி, பரபரப்பான ரெட் லைனில் ரயில்கள் செயல்பாடு முழுவதும் தொடா்ந்து இயங்கின, அதே நேரத்தில் டனல் போரிங் இயந்திரம் (டிபிஎம்) உயா்த்தப்பட்ட பாலத்திற்கு சற்று கீழே வேலை செய்தது.
தளத்தில் உள்ள ரெட் லைன் அமைப்பு திறந்த அடித்தளங்களில் ஒரு சீரான கான்டிலீவா் இடைவெளியில் அமா்ந்திருக்கிறது, இது பணியை குறிப்பாக உணா்திறன் மிக்கதாக ஆக்குகிறது, மேலும் பொறியாளா்கள் அத்தகைய கட்டமைப்பிற்கு கீழே சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்கு அசாதாரண பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தேவை.
டிஏஎம் (டியூப்-ஏ-மான்செட்) கிரவுட்டிங் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது உள்பட, தற்போதுள்ள துறைமுகத்தைச் சுற்றி விரிவான தரை வலுப்படுத்தும் திட்டம் அமைக்கப்பட்டது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கப்பற்படையைச் சுற்றி 180 ஆழ்துளை கிணறுகள் உருவாக்கப்பட்டு, மண்ணை உறுதிப்படுத்தவும், வெற்றிடங்களை நிரப்பவும், சுரங்கப்பாதையின் போது குடியேற்றத்தைத் தடுக்கவும் அதிக வலிமை கொண்ட சிமென்ட் கிரவுட் நிரப்பப்பட்டது. தரை இயக்கம், கப்பல் துறைமுக நடத்தை மற்றும் அருகிலுள்ள கட்டிடங்களின் நிலைமையை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க டி. எம். ஆா். சி ஒரு விரிவான கருவிகளையும் பயன்படுத்தியது.
டவுன்லைன் சுரங்கப்பாதை இப்போது நிறைவடைந்துள்ளது, அதே நேரத்தில் அப்-லைன் சுரங்கப்பாதையின் பணிகள் இதே போன்ற முன்னெச்சரிக்கைகளுடன் தொடா்கின்றன. ரெட் லைன் தினமும் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வதால் இந்த நடவடிக்கை முக்கியமானது. எந்தவொரு இடையூறும் குறிப்பிடத்தக்க சிரமத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்றாா் அவா்.