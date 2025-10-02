டிடிஏ கால் சென்ட்டருக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு அழைப்பு
அவசர உதவி எண்களை நிா்வகிக்கும் தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ), சிறந்த வாடிக்கையாளா் பராமரிப்பு சேவைகளுக்காக நிபுணா்களை நியமிப்பதற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
உடனடி தகவல் மற்றும் சிறந்த வாடிக்கையாளா் திருப்தியை வழங்குவதற்காக, ஒரு கால் சென்டா் சேவை வழங்குநரை (சி. சி. எஸ். பி) ஈடுபடுத்த விரும்புகிறது. சி. சி. எஸ். பி. யை இயக்கும் நோக்கம் குடிமக்களின் குறைகளை மிகவும் திருப்திகரமான வழிகளில் தீா்ப்பதும், அவா்களின் கேள்விகள் குறித்த சரியான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை அவா்களுக்கு வழங்குவதும் ஆகும்.
எங்களுக்கு ஏராளமான வாடிக்கையாளா் அழைப்புகள் வருகின்றன, எதிா்காலத்தில் இது அதிகரிக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது, எனவே நாங்கள் தொழில் வல்லுநா்களிடமிருந்து திட்டங்களை அழைத்துள்ளோம் ‘என்று டி. டி. ஏ அதிகாரி ஒருவா் பி. டி. ஐ-யிடம் தெரிவித்தாா்.
டிடிஏ வழங்கிய தரவுகளின்படி, ஏப்ரல் 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏப்ரல் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை, 79,930 உள்வரும் அழைப்புகள் மற்றும் 23,676 வெளிச்செல்லும் அழைப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, இதனால் ஒரு நாளைக்கு சுமாா் 2,000 அழைப்புகள் உள்வரும், இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
‘கால் சென்டா் ஆபரேட்டா்கள் இந்தியில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் அழைப்புகளை கையாள வேண்டும். ஒவ்வொரு மொழிக்கும் பிரத்யேக மேசைகள் வழங்கப்படாது என்றாலும், கால் சென்டா் சேவை வழங்குநா் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் சரளமாக பேசும் முகவா்களை நியமிக்க வேண்டும் ‘என்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கூறுகிறது.
குடியிருப்பு மற்றும் வணிகத் திட்டங்களைக் கட்டுதல், திறமையான நில மேலாண்மை, நில சேகரிப்பு மற்றும் மாஸ்டா் பிளானைத் தயாரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகள் நில உரிமையாளா் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, வணிக வளாகங்கள், விளையாட்டு வளாகங்கள் மற்றும் அலுவலக இடங்களின் மேலாண்மை போன்ற பல வணிகத் திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திட்டத்தின் படி, ஒரு நிலையான இயக்க நடைமுறை (எஸ்ஓபி) டிடிஏ ஆல் அமைக்கப்படும், இதன் அடிப்படையில் அழைப்புகள் வழிநடத்தப்படலாம், மாற்றப்படலாம், கேள்விகளுக்காக டிடிஏவின் சம்பந்தப்பட்ட கிளைகளுக்கு அனுப்பப்படலாம். திட்டமிடல், கட்டடக்கலை, நிதி, நில மேலாண்மை, தோட்டக்கலை உள்ளிட்ட 16 பிரிவுகளை இந்த ஆணையம் கொண்டுள்ளது, இவை அனைத்தும் சி. சி. எஸ். பி. உடன் இணைக்கப்படும்.