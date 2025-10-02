தில்லியில் தாதா கும்பலை சோ்ந்த இருவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்தது காவல்துறை
ஸ்டாண்ட்அப் நகைச்சுவை நடிகா் முனவா் ஃபரூக்கியை கொலை செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் இரண்டு போ் வியாழக்கிழமை ஜெய்த்பூா்கலிந்தி குஞ்ச் சாலையில் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு, கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
பானிபட்டைச் சோ்ந்த ராகுல் (29) மற்றும் ஹரியானாவின் பிவானியைச் சோ்ந்த சாஹில் (37) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றவாளிகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டபோது, அவா்கள் காவல்துறையினரை நோக்கிச் சுட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, பதிலடித் தாக்குதலில் அவா்களின் கால்களில் சுடப்பட்டது.
ஜெய்த்பூா்கலிந்தி குஞ்ச் பகுதியில் இந்த இரண்டு பேரின் நடமாட்டம் குறித்து உளவுத்துறை தகவல் தெரிவித்ததைத் தொடா்ந்து, அவா்களைப் பிடிக்க காவல் துறை குழு சென்றது. துப்பாக்கிச் சண்டையில், இருவரும் காயமடைந்தனா் என்று அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா். பின்னா் இருவரும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா், அவா்கள் சவாரி செய்த மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் அவா்களின் துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
புலனாய்வாளா்களின் கூற்றுப்படி, கனடாவைச் சோ்ந்த கோல்டி பிராா் மற்றும் தலைமறைவு குற்றவாளி வீரேந்தா் சரண் ஆகியோருடன் தொடா்புடைய வெளிநாட்டைச் சோ்ந்த ரோஹித் கோதரா என்ற நபரிடமிருந்து இருவரும் அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. தில்லி என்.சி.ஆரில் இலக்கு வைக்கப்பட்ட கொலைகளை நடத்த அவா்கள் அணிதிரட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் ஃபரூக்கியின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்க மும்பை மற்றும் பெங்களூருவில் உளவு பாா்த்ததாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
பிரபல இடங்களில் தனது செல்வாக்கை விரிவுபடுத்த இந்த கும்பல் முயற்சித்து வருகிறது, மேலும் ஃபரூக்கி இக்கும்பலின் நீண்டகால இலக்குகளில் ஒருவா். நடிகை திஷா பதானியின் பரேலி வீட்டிற்கு வெளியே சமீபத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் உட்பட, மற்ற பிரபலங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த இந்த கும்பல் முன்னதாக சதித்திட்டம் தீட்டியிருந்தது, என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயத்துடன் பிடிக்கப்பட்ட ராகுல், டிசம்பா் 2024 இல் ஹரியானாவின் யமுனாநகரில் நடந்த பரபரப்பான மூன்று கொலை தொடா்பாக தேடப்பட்டு வந்தாா். முதற்கட்ட விசாரணையில், அவா் குற்றத்தில் ஈடுபட்டவா்களில் ஒருவா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். இதற்கிடையில், சாஹில் மீது பிவானி மற்றும் சிா்சா நீதிமன்றங்களில் பல நிதி முறைகேடு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்களையும் அவா்களின் இலக்குகளையும் அடையாளம் காண விசாரணை நடந்து வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
2024 ஆம் ஆண்டு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை வென்றவரும், இன்ஸ்டாகிராமில் 14 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பின்தொடா்பவா்களையும் கொண்ட வருமான ஃபரூக்கி, சமீப காலமாக பல கும்பல்களின் கண்காணிப்பில் இருப்பதாக போலீஸ் வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.