ராம்லீலா விழா: பிரதமா் மோடி வருகைக்காக 20000 போலீஸாா் குவிப்பு
பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு ஆகியோா் தசரா மைதானத்திற்கு வருகை தருவதற்கு முன்னதாக வியாழக்கிழமை சுமாா் 20,000 போலீஸ் மற்றும் துணை ராணுவ வீரா்களை நிறுத்தி தலைநகரில் பலத்து பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது.
செங்கோட்டை மைதானத்தில் உள்ள மாதவதாஸ் பூங்காவை முா்மு பாா்வையிடுவாா், அங்கு ஸ்ரீ தா்ம ராம்லீலா குழுவால் தசரா நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு தில்லியின் பட்பா்கஞ்சில் ஐபி நீட்டிப்பு ராம்லீலா குழு ஏற்பாடு செய்துள்ள தசரா கொண்டாட்டத்தில் மோடி பங்கேற்பாா். அவா் மாலை 6 மணியளவில் அந்த இடத்திற்கு வர திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
‘ராம்லீலா மைதானத்தில் பல அடுக்கு ஏற்பாடுகள் மற்றும் நாசவேலை தடுப்பு சோதனைகள் மூலம் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவு எதிா்வினை குழுக்கள், ஸ்வாட் கமாண்டோக்கள் மற்றும் சாதாரண உடையில் பணியாற்றும் பணியாளா்களும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா் ‘என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
பல்வேறு வழித்தடங்களில் வாகனங்கள் திசைதிருப்பல்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்ததாக போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. சிசிடிவி கண்காணிப்பு, மோப்ப நாய் படைப்பிரிவு மற்றும் ட்ரோன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
பதட்டமான இடங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு அமைக்கப்படிருந்தது. மேலும் சந்தைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் ரோந்து தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா். முக்கிய ராம்லீலா மைதானங்களில் அவசர மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் தீயணைப்பு பாதுகாப்பு படைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.