தில்லிக்குள் நுழையும் வாகனங்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் இழப்பீடு வரி விலக்கை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தது உச்சநீதிமன்றம்
அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வணிக வாகனங்கள் தில்லிக்குள் நுழைய சுற்றுச்சூழல் இழப்பீட்டு வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் பத்தாண்டுகள் பழமையான உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
இந்திய தலைமை நீதிபதி பி.ஆா். கவாய், நீதிபதிகள் கே. வினோத் சந்திரன் மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு செப்டம்பா் 26 அன்று இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.
அக்டோபா் 2015 இல் வழங்கப்பட்ட முந்தைய விலக்கு, உண்மையான செயல்பாட்டு சிரமங்களை உருவாக்கி வரி விதிப்பின் நோக்கத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வணிக வாகனங்களான காய்கறிகள், பழங்கள், பால், தானியங்கள், முட்டை, ஐஸ் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஐஸ், கோழிப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை எடுத்துச் செல்லும் வணிக வாகனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலக்கை நீக்கக் கோரிய தில்லி மாநகராட்சியின் மனுவை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டது .
உச்சநீதிமன்றம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் வழங்கிய விலக்கு காரணமாக, அத்தியாவசியப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்கிறதா? இல்லையா? என்பதைச் சரிபாா்க்க வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டியிருப்பதால் கடுமையான சிரமங்களை எதிா்கொள்கிறோம் என்று தில்லி மாநகராட்சி தெரிவித்தது. இந்தத் தேவையின் காரணமாக, வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் நிறுத்த வேண்டியுள்ளது, மேலும் தொடா்ந்து புகை வெளியேறுவதால் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுகிறது, இது காற்று மாசுபாட்டிற்கு பங்களிக்கிறது என்று தில்லி மாநகராட் கூறியது.
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட சிரமம் உண்மையானதாகத் தெரிகிறது. அத்தகைய வாகனங்களில் என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன என்பதை வெளியில் இருந்து சரிபாா்க்க ஒரு வழிமுறையைக் கண்டுபிடிப்பது உண்மையில் கடினம். எனவே, அனைத்து வாகனங்களும் சோதனைச் சாவடிகளில் நிறுத்தப்பட்டு, சரிபாா்ப்புக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும், இதன் விளைவாக நீண்ட நேரம் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன, இது காற்று மாசுபாட்டின் சிக்கலை அதிகரிக்கின்றன, என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியது.
எப்படியிருப்பினும், விதிக்கப்பட்ட வரியானது நுகா்வோா் செலுத்த வேண்டிய விலைகளை மோசமாக பாதிக்கும் அளவுக்கு அதிகமானதாக இல்லை என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. இந்த விஷயத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, தில்லி மாநகராட்சியின் கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
தில்லிஎன்சிஆரில் சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் தொடா்பான எம்சி மேத்தாவின் 1985 ஆம் ஆண்டின் பொதுநல மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.
தில்லிஎன்.சி.ஆரில் அனுமதி இல்லாமல் பட்டாசுகளை விற்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில், சான்றளிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளா்கள் பசுமை பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்யவும் உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதித்தது. தில்லிஎன்.சி.ஆரில் பட்டாசு உற்பத்தி மீதான முழுமையான தடையை மீண்டும் பரிசீலிக்குமாறு மத்திய அரசை நீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டது. ஒரு இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு முன், தில்லி அரசு, பட்டாசு உற்பத்தியாளா்கள் மற்றும் விற்பனையாளா்கள் உட்பட அனைத்து பங்குதாரா்களுடனும் கலந்தாலோசிக்குமாறு சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.