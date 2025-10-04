விளையாட்டு நிகழ்ச்சியை திடீரென தவிா்த்து விட்டு தில்லி திரும்பிய ஆதவ் அா்ஜுனா!
உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் சனிக்கிழமை தொடங்கிய தேசிய சப் ஜூனியா் கூடைப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டி தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்த அதன் தலைவரும் தமிழக வெற்றிக்கழக தோ்தல் பரப்புரை மேலாண்மை பிரிவு தலைவருமான ஆதவ் அா்ஜுனா அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்காமலேயே தில்லி திரும்பினாா்.
முன்னதாக, டேராடூன் விமான நிலையத்தில் இருந்து சனிக்கிழமை நண்பகலில் வெளியே வந்த அவரிடம் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவுகளை சுட்டிக்காட்டி செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, ‘இந்த விவகாரத்தை சட்ட ரீதியாக அணுகி வருகிறோம். உண்மையும், நீதியும் நிச்சயம் ஒருநாள் வெளிவரும்’ என்று மட்டும் பதிலளித்து விட்டுப் புறப்பட்டாா்.
ஆனால், திட்டமிட்டபடி விளையாட்டுத் திடலுக்கு ஆதவ் அா்ஜுனா செல்லவில்லை. இது குறித்து திடலில் இருந்த கூடைப்பந்து கூட்டமைப்பின் பொதுச்செயலா் குல்வீந்தா் சிங் கில் கூறுகையில், ‘ஆதவ் அா்ஜுனா டேராடூனுக்கு வந்த பிறகு அவரது சகோதரி உடல்நிலை சரியில்லை என அவருக்குத் தகவல் வந்தது. இதனால், அவா் மீண்டும் ஊா் திரும்பி விட்டாா். பரிசு வழங்கும் விழாவில் அவா் பங்கேற்பாா் என எதிா்பாா்க்கிறோம்’ என்றாா்.
ஆதவ் அா்ஜுனா கரூா் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்குப் பிந்தைய நாளில் பதிவு செய்து விட்டு நீக்கிய சா்ச்சை இடுகைகள் தொடா்பாக காவல்துறை விசாரிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது. இந்தப் பின்னணியில் அவா் உத்தரகண்ட் மாநில முதல்வா் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் ஒரே மேடையில் பங்கேற்பது தொடா்பாக அம்மாநில உளவுப்பிரிவு தரப்பில் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் அதைத் தொடா்ந்தே ஆதவ் நிகழ்ச்சியைத் தவிா்த்து விட்டுத் தில்லி திரும்பியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.