கேஜரிவாலின் பங்களாவை மாநில விருந்தினா் இல்லமாக மாற்ற முடிவு?
அரவிந்த் கேஜரிவாால் முதலமைச்சராக இருந்தபோது புதுப்பிக்கப்பட்ட பங்களாவை, சிற்றுண்டிச்சாலை கொண்ட மாநில விருந்தினா் இல்லமாக மாற்ற தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று மூத்த அரசு அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சிவில் லைன்ஸில் உள்ள 6, ஃப்ளாக்ஸ்டாஃப் சாலையில் உள்ள பங்களாவில் விரைவில் நகரம் முழுவதும் உள்ள பிற மாநில பவன்களில் உள்ளதைப் போலவே பாரம்பரிய உணவு வகைகளை வழங்கும் கேண்டீன் இருக்கலாம். இந்த வசதி பொது மக்களுக்காக திறக்கப்படும் என்று அவா்கள் கூறினா்.
ஒரு மூத்த அரசாங்க அதிகாரியின் தகவலின்படி, ஒரு வாகன நிறுத்துமிடம், காத்திருப்பு அறை மற்றும் பிற வசதிகளைக் கட்டுவது இந்த திட்டத்தில் அடங்கும். கூட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சி பட்டறைகளுக்கு வருகை தரும் அதிகாரிகளும் அமைச்சா்களும் அங்கு தங்கி அறைகளுக்கு பணம் செலுத்தும் பிற மாநில விருந்தினா் இல்லங்களைப் போலவே, இங்கேயும் இதேபோல் செய்யப்படும். இந்த திட்டத்திற்கான இறுதி ஒப்புதல் இன்னும் உயா் அதிகாரிகளால் வழங்கப்படவில்லை என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
இப்போது, தினசரி துப்புரவு, சுத்தம் செய்தல் மற்றும் குளிா்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் ஏசி போன்ற மின் உபகரணங்களை இயக்குவது உள்ளிட்ட பங்களாவை பராமரிக்க சுமாா் 10 போ் கொண்ட ஊழியா்கள் ஏற்கெனவே அங்கு உள்ளனா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். கடந்த சில மாதங்களில், கேஜரிவால் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் அதன் ஆடம்பரமான புனரமைப்புக்காக தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட இந்த தங்குமிடத்தை மறுசீரமைப்பதற்கான பல விருப்பங்களை தில்லி அரசு முன்வைத்துள்ளது.
பாஜக இதை ஒரு பெரிய தோ்தல் பிரச்னையாக மாற்றியது, வீட்டை ’ஷீஷ் மஹால்’ என்று அழைத்தது மற்றும் அதன் முதல்வா் அங்கு தங்க மாட்டாா் என்று உறுதியளித்தது. 2022 ஆம் ஆண்டில், தில்லி அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்புத் துறை, துணை நிலை ஆளுநா் வி. கே. சக்ஸேனாவின் உத்தரவின் பேரில், தற்போதுள்ள வீட்டைப் புதுப்பிப்பதில் பொதுப்பணித் துறையால் ‘வீட்டைப் புதுப்பிப்பதில் முறைகேடுகள் மற்றும் செலவு அதிகரிப்பு‘ பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியது.
தற்போது, தில்லி சட்டப்பேரவையில் அப்போதைய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சக்சேனாவிடம் அளித்த புகாரின் பேரில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.