சட் பூஜை பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்படும்: முதல்வா்
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா யமுனா நதி படித்துறைகளை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா், வரவிருக்கும் சட் பூஜையின் ஏற்பாடுகளை மதிப்பிடுவதற்காக அவா் ஆற்றில் படகு சவாரி செய்தாா்.
ஆற்றின் கரையில் திருவிழாவின் பிரமாண்டமான கொண்டாட்டத்திற்கு தனது ‘சனாதனி‘ அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாக அவா் வலியுறுத்தினாா். சுற்றுலா, கலை மற்றும் கலாச்சார அமைச்சா் கபில் மிஸ்ராவுடன் ஆய்வை மேற்கொண்ட முதல்வா் அக்டோபா் 25-28 வரை கொண்டாடப்படக் கூடிய நான்கு நாள் திருவிழாவுக்கான சரியான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
பல ஆண்டுகளாக, முந்தைய அரசாங்கத்தின் ‘அலட்சியம்‘ மற்றும் பூா்வாஞ்சலி மக்கள் ஆற்றில் இருந்து விலகி இருந்ததால் யமுனை நதியில் சட் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறவில்லை என்று முதல்வா் ஒரு வீடியோ செய்தியில் தெரிவித்துள்ளாா்.
‘இப்போது, ஒரு ’சனதானி’ அரசாங்கம் உள்ளது, தில்லியில் ஒரு பிரமாண்டமான சட் கொண்டாட்டத்தை உறுதி செய்வது எங்கள் கடமையாகும். எனவே சட் திருவிழா யமுனை கரையில் கொண்டாடப்படும் என்று நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம் ‘என்று ரேகா குப்தா வலியுறுத்தினாா்.
கொண்டாட்டங்கள் புனிதமானதாக இருக்கும் என்றும், நதிக்கரைகள் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்புக்கான ஏற்பாடுகளை தில்லி அரசு சரியான நேரத்தில் செய்யும் என்றும் அவா் கூறினாா். ‘பல்லா முதல் ஐ. டி. ஓ வரை வஜிராபாத் வழியாக ஆற்றின் குறுக்கே தற்காலிக சட் படித்துறைகளை ஒவ்வொரு புள்ளியையும் நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம். சட் பண்டிகையை கொண்டாட மக்களுக்கு சிறந்த வசதிகள் வழங்கப்படும் ‘என்று அவா் கூறினாா்.
ஆற்றின் இருபுறமும் தற்காலிக படித்துறைகளை தனது அரசு அமைக்கும் என்று ரேகா குப்தா முன்பு அறிவித்திருந்தாா். இருப்பினும், யமுனை நீரில் மூழ்குவதை நீதிமன்றங்கள் அனுமதிக்காது என்று அவா் தெளிவுபடுத்தினாா்.
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடந்த தில்லி சட்டப்பேரவை தோ்தலில் பாஜக பெற்ற வெற்றி ‘யமுனை மையாவின்‘ ஆசீா்வாதம் என்று கலாச்சார அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா கூறினாா். ஆற்றின் கரையில் சட் கொண்டாட முடிவு ‘வரலாற்று சிறப்புமிக்கது‘ என்று அவா் கூறினாா்.
‘தில்லியில் உள்ள பக்தியுள்ள மக்கள் இந்த வாய்ப்புக்காக காத்திருந்தனா். தோ்தலுக்குப் பிறகு யமுனை நதியில் கொண்டாடப்படும் முதல் சட் இதுவாகும். இது முன்பு கடினமாகத் தோன்றினாலும், முதல்வரின் தீா்மானத்தால் இது சாத்தியமானது ‘என்று கபில் மிஸ்ரா கூறினாா். தில்லி அரசின் நீா்ப்பாசனம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை யமுனை மற்றும் பிற பகுதிகளில் தற்காலிக ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் குறைந்தது 100 புள்ளிகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.