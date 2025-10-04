நீதிமன்ற நடவடிக்கையின் காணொலி காட்சியில் ஆபாசமாக நடந்துக்கொண்டவா் கைது!
காணொலி மூலம் நடைபெற்ற நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்ததற்காக, புகைபிடிக்கும் போது தனது உள்ளாடைகளில் ஆஜரான ஒருவரை தில்லி போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கோகுல்புரியைச் சோ்ந்த முகமது இம்ரான் (32) என்ற நபா், தில்லி முழுவதும் முந்தைய 50 க்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை, பறிப்பு மற்றும் பிற குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு தீவிர வரலாற்றாசிரியா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
நீதிமன்ற பதிவாளா் அன்ஷுல் சிங்கால், திஸ் ஹசாரி நீதிமன்றங்கள் அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து செப்டம்பா் 22 ஆம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
‘செப்டம்பா் 16 மற்றும் 17 ஆம் தேதிகளில், ஒரு அடையாளம் தெரியாத நபா் நீதிமன்றத்தின் காணொளி அமா்வுகளில் அகிப் அக்லாக் என்ற பெயரைப் பயன்படுத்தி, புகைபிடித்தும், மது அருந்தும் நிலையில் உள்ளாடைகளில் தோன்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது‘ என்று துணை போலீஸ் ஆணையா் (வடக்கு) ராஜா பாந்தியா ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாா்.
வெளியேறும்படி பலமுறை அறிவுறுத்திய போதிலும், அவா் தொடா்ந்து காணொலியில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது, இதனால் இடையூறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
ஐபி முகவரிகள் மற்றும் அழைப்பு தரவு பதிவுகளின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சந்தேக நபா் பல போலி மின்னஞ்சல் ஐடிகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும், அடிக்கடி இருப்பிடங்களை மாற்றியதாகவும் தெரியவந்தது, இது கண்காணிப்பு முயற்சிகளை சிக்கலாக்கியது.
‘உள்ளூா் உளவுத்துறை மற்றும் கைமுறை தேடல்களைப் பயன்படுத்தி, குழு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை பழைய முஸ்தாபாபாத்தில் உள்ள சமன் பூங்காவில் கண்டுபிடித்து, அவரது இல்லத்தில் இருந்து கைது செய்தது‘ என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
விசாரணையின் போது, வெப்எக்ஸ் வீடியோ கான்பரன்சிங் தளத்தைப் பற்றி ஒரு அறிமுகமானவரிடமிருந்து அறிந்ததாகவும், ஆா்வத்தின் காரணமாக நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் சோ்ந்ததாகவும் இம்ரான் ஒப்புக்கொண்டாா். காணொலி காட்சி விசாரணைகளின் போது அவா் தனது உள்ளாடைகளில் அமா்வுகளில் கலந்து கொண்டதாகவும், சிகரெட்டுகளை புகைத்ததாகவும், மது அருந்தியதாகவும் அவா் ஒப்புக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் குற்றத்தைச் செய்ய பயன்படுத்திய கைப்பேசி, சிம் காா்டு ஆகியவற்றை போலீசாா் மீட்டனா். முன்னாள் ஏசி மெக்கானிக் இம்ரான், முன்பு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு செப்டம்பா் 2021 இல் விடுவிக்கப்பட்டாா்.
அவா் விடுவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவுக்கு அடிமையானதற்கு நிதியளிப்பதற்காக, கொள்ளை, பறிப்பு மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் மீறல்கள் உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களை மீண்டும் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் தொடா்பான மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்துள்ளனா்.