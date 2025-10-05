1,751 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் பறிமுதல்: 7 போ் கைது
தேசிய தலைநகா் முழுவதும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் தில்லி போலீஸாா் 1,751 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து ஏழு பேரை கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
துவாரகா, ரோஹிணி, உத்தம் நகா், சாஸ்திரி நகா், முகுந்த்பூா் மற்றும் ஷாதாரா ஆகிய இடங்களில் தில்லி காவல்துறையின் குற்றப்பிரிவு நடத்திய அதிரடி நடவடிக்கையின்போது இந்த பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் பட்டாசுகளை சேமித்து, விற்பனை செய்வதைத் தடுக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. அதைச் செயல்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அக்டோபா் முதல் தில்லியின் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து குளிா்காலம் முழுவதும் நீடிப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து தில்லி காவல் துணை ஆணையா் பங்கஜ் குமாா் கூறியதாவது: இந்த சோதனை நடவடிக்கைகளில் ஆறு போ் கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும், 1,645 கிலோ பட்டாசுகள் மற்றும் ஒரு பிக்அப் லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
வடகிழக்கு தில்லியின் மண்டோலியில் மற்றொரு சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதில், ஒரு மளிகைக் கடை உரிமையாளரிடமிருந்து 106 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் மீட்கப்பட்டன. இதையடுத்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சட்டவிரோத பட்டாசுகள் 1,751 கிலோவாக அதிகரித்தது.
முதல் நடவடிக்கையில், துவாரகா, ரோஹிணி மற்றும் உத்தம் நகரில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளின் போது 916 கிலோவுக்கும் அதிகமான தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
ரகசிய தகவலின் பேரில், மளிகைக் கடை உரிமையாளரான ஆகாஷ் குப்தா (24) என்பவரை அவரது வீட்டில் இருந்து 13 அட்டைப் பெட்டிகள் மற்றும் ஒரு மூட்டை தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளுடன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, குப்தா ஒரு பிக்அப் ஓட்டுநா் சந்தா் காந்த் (36) என்பவரிடமிருந்து பட்டாசுகளை வாங்கியதாகத் தெரிவித்தாா். அதன் பின்னா், அவா் ரோஹிணியில் தனது வாகனத்தில் மேலும் 400 கிலோ சட்டவிரோத பட்டாசுகளுடன் பிடிபட்டாா்.
சந்தா் காந்த் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், உத்தம் நகரில் உள்ள ரிஷி ராஜ் (37) என்ற மற்றொருவரின் வீட்டை போலீஸாா் சோதனை செய்து, கூடுதலாக 182 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை போலீஸாா் மீட்டனா்.
மற்றொரு நடவடிக்கையில், சாஸ்திரி நகரில் வசிக்கும் ராகுல் சாகா் (34) என்பவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரது வீட்டில் இருந்து 412 கிலோ சட்டவிரோத பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
சாகரின் மீது கொலை முயற்சி, காயம் மற்றும் தில்லி கலால் சட்டத்தை மீறுதல் உள்ளிட்ட நான்கு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. முகுந்த்பூா், பலஸ்வா பால் பண்ணை பகுதியில் மற்றொரு சோதனை நடத்தப்பட்டதில் சோனு (30) கைது செய்யப்பட்டாா். ஒரு குடியிருப்பு கட்டடத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 311 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஷாதராவின் அசோக் நகா் சந்தையில் தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை விற்பனை செய்த விஷால் சா்மா (34) என்பவா் கைது செய்யப்பட்டு, அவரது வசம் இருந்து 106 கிலோ சட்டவிரோத பட்டாசுகள் மீட்கப்பட்டன. விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது பங்களிப்பை ஒப்புக்கொண்டாா். மேலும் ஜோதி நகா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.