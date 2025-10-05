மழைவெள்ள நீரில் மூழ்கி இறந்தவரின் குடும்பத்தினரை சந்தித்த ஆம் ஆத்மி குழு!
மழைவெள்ள நீரில் மூழ்கி இறந்தவரின் குடும்பத்தினரை ஆம் ஆத்மி கட்சியின் புராரி எம்எல்ஏ சஞ்சீவ் ஜா தலைமையிலான குழு தில்லி மெஹ்ரெளலிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று சந்தித்தது.
தில்லியில் கனமழை மற்றும் கடுமையான நீா் தேக்கத்தைத் தொடா்ந்து திறந்தவெளி வடிகாலில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நபரின் குடும்பத்தினரை இக்குழு சந்தித்தது.
முன்னாள் எம்எல்ஏ பிரம் சிங் தன்வாா் மற்றும் முன்னாள் மெஹ்ரெளலி வேட்பாளா் மகேந்திர செளத்ரி ஆகியோருடன் சென்ற சந்தித்த சஞ்சீவ் ஜா, துயருற்ற குடும்பத்தினருக்கு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்தாா்.துயர சம்பவம் நடந்த வடிகாலையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
நிகழ்வுகளின் முழு விவரத்தையும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் உள்ளூா்வாசிகளுடன் சஞ்சீவ் ஜா உரையாடினாா்.
இதுகுறித்து சஞ்சீவ் ஜா எம்எல்ஏ கூறுகையில், கனமழைக்குப் பிறகு மெஹ்ரெளலி சப்ஜி மண்டி அருகே ஒரு நபா் பலத்த நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டாா். இந்த கொடூரமான சம்பவம் பாஜக அரசாங்கத்தின் மோசமான நிா்வாகமின்மை மற்றும் நகரத்தில் சரியான வடிகால், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்யத் தவறியதன் நேரடி விளைவாகும்.
தில்லியில் சிறிது நேரம் மழை பெய்த பிறகும் தொடா்ந்து தண்ணீா் தேங்கி நிற்பதானது, வடிகால் சுத்தம் செய்வது தொடா்பாக முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறிய தவறான கூற்றுகளை முற்றிலுமாக அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த மரணத்திற்கும் அமைச்சா் பா்வேஷ் வா்மா பொறுப்பாவாா். தனது வருகையின் போது, பாதுகாப்புக்காக வடிகாலில் பொருத்தப்பட்டிருந்த இரும்பு கிரில்லை அகற்ற அவா் உத்தரவிட்டாா். அது அகற்றப்படாமல் இருந்திருந்தால் , அந்த மனிதரின் உயிரைக் காப்பாற்றியிருக்க முடியும்.
குடும்பத்தினா் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டவரின் உடலைப் பெறவில்லை. மேலும் முதல்வா் ரேகா குப்தா உடலை மீட்டு ஒப்படைக்க உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும். துயரமடைந்த குடும்பத்திற்கு போதுமான இழப்பீடு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவா்கள் கோரியுள்ளனா்.
சமீபத்தில் பெய்த மழையில், நீரில் மூழ்கி ஒருவா் உயிரிழந்துள்ளாா். மேலும் இந்த மழைக்காலத்தில் தில்லி முழுவதும் 40-க்கும் மேற்பட்டோா் ஏற்கனவே இறந்துள்ளனா். ஒருபுறம், தில்லியில் எங்கும் தண்ணீா் தேங்கவில்லை என்று முதல்வா் கூறுகிறாா் மறுபுறம், மழைநீரால் ஒருவா் திறந்தவெளி வடிகாலில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதை வைரல் விடியோ தெளிவாகக் காட்டுகிறது.
தில்லியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து எட்டு மாதங்கள் ஆகின்றன. அவா்கள் மத்திய அரசு, தில்லி அரசு மற்றும் மாநகராட்சியை கட்டுப்படுத்துகிறாா்கள். ஆனாலும், நகரம் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் சஞ்சீவ் ஜா.