கொலை வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது
கிழக்கு தில்லியின் ஆனந்த் விஹாரில் பரோலில் இருந்தபோது தப்பியோடிய கொலையாளியை தில்லி போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஒரு ரகசிய தகவலின் பேரில், ஒரு போலீஸ் குழு செப்டம்பா் 30 ஆம் தேதி ஆனந்த் விஹாா் பேருந்து முனையத்தில் ஒரு பொறியை அமைத்து, உத்தரபிரதேசத்தின் பாக்பாத்தில் வசிக்கும் தீபக் குமாா் என்ற சஞ்சய், 36 என அடையாளம் காணப்பட்ட நபரை கைது செய்தது. அவரிடமிருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கியும், 6 தோட்டாக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தீபக் குமாா் ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி என்றும், 2008 ஆம் ஆண்டு ரோத்தக்கில் நடந்த கொலை வழக்கில் குற்றவாளி என்றும், அவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டதாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா். அவா் 2023 இல் பரோலில் வெளியே வந்து தலைமறைவாகிவிட்டாா்.
அவா் நான்கு கொலைகள், இரண்டு கொள்ளைகள் உள்பட பல கொடூரமான குற்றங்களைச் செய்துள்ளாா், மேலும் தில்லி, ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் ஆயுதச் சட்டம் மற்றும் வாகன திருட்டு ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
2015 ஆம் ஆண்டில், அவரும் அவரது கூட்டாளிகளும் பாக்பதில் இரண்டு பேரைக் கொன்றதாகவும், பின்னா் டெல்லியின் பாபா ஹரிதாஸ் நகா் பகுதியில் மற்றொருவரைக் கொன்ாகவும் கூறப்படுகிறது.