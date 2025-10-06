டிஜிட்டல் கைது மூலம் பெண்ணிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி: 5 போ் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: டிஜிட்டல் கைது செய்வதாக கூறி ஒரு பெண்ணை மிரட்டி ரூ 20 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் தொடா்புடைய 5 பேரை கைது செய்துள்ளதாக தில்லி காவல்துறையின் துணை போலீஸ் ஆணையா் (மத்திய) நிதின் வல்சன் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவம் மேலும் கூறியிருப்பதாவது: தில்லி, ஹாப்பூா் மற்றும் கிரேட்டா் நொய்டா முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை கைது செய்ய வழிவகுத்தன, கிங்பின் மோஹித் ஜெயின் என்ற ரிங்கு (33) அவரது கூட்டாளிகள்-லோகேஷ் குப்தா (38) மனோஜ் குமாா் சவுத்ரி, கேசவ் குமாா் (45) மற்றும் சைஃப் அலி (30) ஆகியோா் ஆவா்.
அவா்களிடம் இருந்து 14 கைப்பேசிகள், 40 காசோலை புத்தகங்கள், 33 சிம் காா்டுகள், 15 நிறுவன முத்திரைகள், 22 முத்திரைத்தாள்கள், 19 டெபிட் காா்டுகள், 14 பான் காா்டுகள், ஏழு டிஜிட்டல் கையொப்பங்கள், இணைய வங்கி விசை, டெபிட்/கிரெடிட் காா்டு பரிமாற்ற இயந்திரம், ஒரு வங்கி ஸ்கேனா் உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மீட்கப்பட்ட காசோலை புத்தகங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் நாடு முழுவதும் 473 சைபா் கிரைம் புகாா்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதில் 2025 ஆம் ஆண்டில் தில்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட 24 வழக்குகளும் அடங்கும். மோஹித் மற்றும் கேசவ் ஆகியோா் பல சைபா் மோசடி வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அதே நேரத்தில் போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் கணக்குகளைத் திறக்க மக்களை ஏற்பாடு செய்ததற்காக சைஃப் அலிக்கு ரூ. 7 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் (என்சிபி) மற்றும் மும்பை காவல்துறையின் அதிகாரிகளாக நடித்து ஆண்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாக ஒரு பெண் புகாா் அளித்தபோது இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. தனது ஆதாா் அட்டை குற்றச் செயல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவா் ஒத்துழைக்காவிட்டால் கைது செய்யப்படுவாா் என்றும் அந்தப் பெண்ணுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
என்சிபி துறை’ என்ற ஸ்கைப் ஐடியில் சேருமாறு அவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது, அங்கு மோசடி செய்பவா்கள் போலி அடையாள அட்டைகள் மற்றும் கடிதங்களைக் காட்டினா். அழுத்தத்தின் கீழ், அவா் தனது வங்கி விவரங்கள், டெபிட் காா்டு படங்கள் மற்றும் ஓடிபிகளைப் பகிா்ந்து கொள்ள தூண்டப்பட்டாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது சேமிப்புக் கணக்கிலிருந்து ரூ89,000 மாற்றி, பின்னா் அவரது பெயரில் ரூ.19.9 லட்சம் தனிநபா் கடனை எடுத்துக் கொண்டாா், இது எம்/எஸ் லோகீஜ் இன்னோவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் ஒரு கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டது.
ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது, அதைத் தொடா்ந்து தில்லி, உத்தரபிரதேசத்தின் ஹாப்பூா் மற்றும் கிரேட்டா் நொய்டாவில் போலீசாா் பல சோதனைகளை நடத்தினா். செப்டம்பா் 23 ஆம் தேதி தில்லியின் முகுந்த்பூா் பகுதியில் இருந்து லோகேஷ் முதன்முதலில் கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் தெரிவித்த தகவலின் அடிப்படையில், மனோஜ் செப்டம்பா் 25 ஆம் தேதி ஹப்பூரிலிருந்தும், அதைத் தொடா்ந்து மோஹித் ஜெயின், கேசவ் குமாா் மற்றும் சைஃப் அலி கிரேட்டா் நொய்டா மற்றும் ஷாஹ்தாராவிலிருந்தும் செப்டம்பா் 26 முதல் 28 ஆம் தேதிகளில் கைது செய்யப்பட்டனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் லோகீஜ் இன்னோவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அஜ்லோக் சாப்ட்வோ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய போலி நிறுவனங்களை நடத்துவது கண்டறியப்பட்டது, அவை மோசடி வருமானத்தை மோசடி செய்வதற்கும் பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டன. இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக நிதின் வல்சன் தெரிவித்தாா்.