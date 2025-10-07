உச்சநீதிமன்ற உத்தரவில் திருத்தம் கோரி செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி!
புது தில்லி: அமைச்சா் பதவியை ராஜினாமா செய்ய கட்டாயப்படுத்திய உத்தரவு தொடா்பாக விளக்கம் கோரி தமிழக முன்னாள்அமைச்சரும், திமுகவைச் சோ்ந்தவருமான வி. செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தள்ளுபடி செய்தது.
தமிழக அமைச்சராக (2011- 2016 காலகட்டத்தில்) இருந்த செந்தில் பாலாஜி போக்குவரத்து துறையில் வேலை தருவதாக கூறி பணம்பெற்றுக் கொண்டு மோசடி செய்ததாக புகாரளிக்கப்பட்டிருந்தது .ஆனால் செந்தில் பாலாஜி தரப்புக்கும் புகாா்தாரருக்கும் இடையேயான சமரசத்தின் அடிப்படையில் அந்த புகாா்களை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.
சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் அந்த உத்தரவை பின்னா் உச்சநீதிமன்றம் 2022 ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்து தீா்ப்பளித்தது. ஊழல் போன்ற கடுமையான குற்றங்களை சமரசத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே ரத்து செய்ய முடியாது என்று கூறி சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்தது உச்சநீதிமன்றம் .
இதனையடுத்து போக்குவரத்து துறையில் வேலை தருவதாக கூறி பணம் மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் செந்தில் பாலாஜி ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் அமலாக்கத்துறையின் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தனித்தனி விசாரணைகளை எதிா்கொண்டுள்ளாா்.இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறை செந்தில் பாலாஜியை கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது . பின்னா் 26.09.2024 இல் உச்சநீதிமன்றம் செந்தில் பாலாஜிக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஜாமின் வழங்கியது.
அமைச்சா் பதவியில் தான் இல்லை என்று கூறி உச்ச நீதிமன்றத்திடமிருந்து ஜாமீன் பெற்றுக் கொண்டு பின்னா் ஜாமினில் வெளிவந்த உடனேயே செந்தில் பாலாஜி மீண்டும் அமைச்சரானதை எதிா்த்து அமலாக்கத்துறை மற்றும் செந்தில் பாலாஜியால் பாதிக்கப்பட்ட நபரான வித்ய குமாா் ஆகியோா் சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
அந்த மனுக்கள் மீது 23.04.2025 இல் விசாரணை நடைபெற்ற போது நீதிபதிகள், உங்களுக்கு ஜாமின் வழங்கியது அமைச்சா் ஆகி,வழக்கில் செல்வாக்கை செலுத்துவதற்கான லைசன்ஸ் அல்ல, நீங்கள் அமைச்சராகி உள்ள நிலையில் வழக்கில் உங்கள் செல்வாக்கை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
நான் அமைச்சா் பதவியில் இருந்து விலகி விட்டேன், நான் அமைச்சராக இல்லை எனவே சாட்சிகளை கலைப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறிதான் ஜாமீன் வாங்கினீா்கள், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் நீங்கள் எப்படி அமைச்சா் ஆனீா்கள்? இதனை நாங்கள் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது, சட்ட நடைமுறைகளை நீங்கள் கேலிக்குள்ளாக்குகிறீா்களா? என செந்தில் பாலாஜிக்கு உச்சநீதிமன்றம் காட்டமான கேள்வி எழுப்பி உரிய பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதனைத் தொடா்ந்து செந்தில் பாலாஜி தனது அமைச்சா் பதவியை 27.04.2025 அன்று ராஜினாமா செய்தாா்.
இந்நிலையில் தான் அமைச்சா் பதவியை ராஜினாமா செய்ய நிா்பந்தம் கொடுத்த உச்சநீதிமன்ற உத்தரவில் சில விளக்கங்கள் கோரியும், அந்த உத்தரவின் சில அவதானிப்புகளை நீக்க கோரியும் செந்தில் பாலாஜி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.அந்த மனு நீதிபதிகள் சூா்யகாந்த் மற்றும் ஜாய்மால்யா பாக்சி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள் கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது : நீதிமன்றம் செந்தில் பாலாஜி வழக்கில் பிறப்பித்த உத்தரவில் சில விளக்கங்களை தான் பதிவு செய்துள்ளது , ஏனென்றால் அவா் அமைச்சராக இல்லை என்பதால்தான் உச்சநீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது,செந்தில் பாலாஜிக்கு இந்த நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியதை தொடா்ந்து உடனே அவா் அமைச்சரானாா்.எனவேதான் அதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் தன்னுடைய விளக்கங்களைத்தான் பதிவு செய்துள்ளது.
அமைச்சராக இருக்க நீதிமன்றம் தடை விதிக்கவில்லை, ஆனாலும் அவா் அமைச்சரானால் ,ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதை ரத்து செய்ய முடியும் .நீங்கள் அமைச்சரானால் ஜாமீனில் இருப்பது தொடா்பாக கேள்வி எழும், வழக்கில் சாட்சிகள் மீது செந்தில் பாலாஜி செல்வாக்கை செலுத்துவதாக ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு உள்ளது, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவில் சில விளக்கங்களை கேட்பதன் மூலம் நீங்கள் அந்த உத்தரவையே திருத்தி அமைக்க கோருகிறீா்கள் அது ஏற்புடையதில்லை.
எனவே நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் எந்த மாற்றமும் செய்ய இயலாது நீங்கள் இந்த மனுவை திரும்ப பெறுவதாக இருந்தால் நாங்கள் அதனை தள்ளுபடி செய்கிறோம் நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எனக்கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனா் .இதனையடுத்து செந்தில் பாலாஜி சாா்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞா் கபில் சிபல் மனுவை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டாா்.