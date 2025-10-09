தில்லியில் மொட்டை மாடியிலிருந்து விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு; மற்றொருவா் காயம்
நமது நிருபா்.
தில்லியின் ஹோஸ் ஹாஸ் பகுதியில் மொட்டை மாடியில் இருந்து விழுந்ததாகக் கூறப்படும் 21 வயது பெண் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்; மற்றொருவா் காயமடைந்தாா் என்று போலீஸாா் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஹோஸ் ஹாஸில் உள்ள ஹக்கீம் பக்கா பகுதியில் மொட்டை மாடியில் இருந்து இரண்டு போ் குதித்ததாகக் கூறப்படுவது குறித்த அழைப்பு காவல் துறைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 8.40 மணியளவில் வந்தது என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற போது, தலையில் பலத்த காயங்களுடன் ஒரு பெண் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டனா். அவா் சுனிதா (21) என்றும், மற்றொரு பெண் அதே பகுதியில் வசித்து வந்த திரிப்தி (எ) குங்குன் (19) என்றும் அவரது குடும்பத்தினா் ஏற்கெனவே அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தனா் என்றும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் திருமணம் செய்து கொண்ட சுனிதாவும், திரிப்தியும் அண்டை வீட்டாராக இருந்தவா்கள். நெருங்கிய நண்பா்கள். அவா்கள் அடிக்கடி மொட்டை மாடியில் நடந்து செல்வது வழக்கம் என்று மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
சம்பவத்திற்கு முன்பு அவா்களை கடைசியாகப் பாா்த்தபோது இருவரும் சாதாரணமாகத் தோன்றியதாக திரிப்தியின் சகோதரா் போலீஸாரிடம் கூறினாா். சில நிமிடங்கள் கழித்து, அவா் ஒரு பலத்த சப்தத்தைக் கேட்டாா். அப்போது இருவரும் தரையில் கிடப்பதைக் கண்டாா்.
பின்னா், வாக்குமூலம் அளிக்கத் தகுதியற்றவா் என்று அறிவிக்கப்பட்ட திரிப்தி, சுயநினைவு திரும்பிய பிறகு, பால்கனியின் வேலியில் அமா்ந்திருந்ததாகவும், சுனிதாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சமநிலையை இழந்ததாகவும், இதனால், இருவரும் விழுந்ததாகவும் போலீஸாரிடம் கூறினாா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். இது தற்செயலாக உயரத்திலிருந்து விழுந்ததாகத் தெரிகிறது என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இதற்கிடையில், குங்குனின் குடும்ப உறுப்பினா் ஜல் நாராயண் துபே, ‘அவா்கள் இருவரும் மொட்டை மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனா். நான் சிறிது நேரம் அங்கே இருந்தேன். இருட்டிக் கொண்டிருந்ததால் அவா்களை கீழே வரச் சொன்னேன். பின்னா், அவா்கள் விரைவில் வருவாா்கள் என்று குங்குன் என்னிடம் கூறினாா். சம்பவத்திற்குப் பின்னால் எந்தத் தவறும் இல்லை என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்’ என்று தெரிவித்தாா்.