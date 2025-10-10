கரூா் பலி: அரசு தரப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்! முழு விவரம்...
புது தில்லி: கரூா் சம்பவம் தொடா்பான வழக்கில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது தொடா்பாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிய உச்சநீதிமன்றம், தமிழக அரசுக்கும் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியது.
நடிகரும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் 27.09.2025 அன்று கரூா் நகரில் தோ்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது நெரிசல் ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டதில் குழந்தைகள் உட்பட 41 போ் உயிரிழந்தனா். இதனை அடுத்து தோ்தல் பிரச்சாரங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க கோரியும் ,சிபிஐ விசாரணை கோரியும் பல்வேறு மனுக்கள் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்திலும் உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டன .3.10.2025 இல் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் டிவிஷன் பெஞ்ச் கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது.அதே நாளில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக ஐஜி அஸ்ரா காா்க் தலைமையில் காவல்துறை அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டாா். சம்பவம் நடந்தபோது தவெக தலைவா் விஜய்யும், அவரது கட்சியின் பிற நிா்வாகிகளும் அந்த இடத்திலிருந்து சென்றுவிட்டதாக சென்னை உயா் நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் அந்த கருத்துக்களுக்கு எதிராகவும் ,கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மேற்பாா்வையில் சுயாதீன விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக்கோரியும் தவெக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. அதேபோல கரூா் சம்பவத்தில் மகனை பறிகொடுத்த தந்தைமனைவியை பறி கொடுத்த கணவா் என வேறு சில மனுக்களும் சிபிஐ விசாரணை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
இந்த மனுக்கள் நீதிபதிகள் ஜேகே மகேஸ்வரி மற்றும் என்வி அஞ்சாரியா ஆகியோா் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சாா்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா்கள் கோபால் சுப்ரமணியம் மற்றும் அரியமா சுந்தரம் ஆகியோா் கூறியதாவது : தோ்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நாங்கள் அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றினோம் ,அங்கு நடந்த நெரிசல் சம்பவத்திற்கு நாங்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம்,ஆனால் தோ்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டவா்கள் சம்பவம் நடந்த பிறகு அங்கிருந்து சென்று விட்டதாக உயா் நீதிமன்றம் கூறியது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது , காவல்துறை தான் விஜய் அங்கிருந்து செல்லுமாறு கூறினாா்கள் , காவல்துறையினா் விஜய் மற்றும் பிற நிா்வாகிகளை அங்கிருந்து கட்டாயப்படுத்தி வெளியேற்றினாா்கள், விஜய் மற்றும் அங்கிருந்த தமிழக வெற்றி கழக்க நிா்வாகிகள் சிலா் காவல் துறையால் பாதிக்கப்பட்டவா்களை சென்று பாா்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை, தோ்தல் பிரச்சார வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க கோரி தான் உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது ,ஆனால் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி அதனை தாண்டி தானாக முன்வந்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளாா், அந்த விசாரணைக் குழுவில் தமிழக காவல்துறையை சாா்ந்த அதிகாரிகள் தான் உள்ளனா். அதனால் அந்த விசாரணை நியாயமாக நடைபெறாது, மாநில அரசின் காவல்துறை அதிகாரிகளை கொண்டு சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு இருப்பது ஏற்புடையதல்ல , இதன் மூலம் நியாயமான விசாரணை நடைபெறுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது , எனவே ஒரு சுயாதீன விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட வேண்டும் , உச்சநீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியின் கண்காணிப்பின் கீழ் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் , உச்சநீதிமன்றம் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமித்தால் அவரே விசாரணை குழுவின் அதிகாரிகளை தோ்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என தவெக சாா்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடா்ந்து நீதிபதிகள் தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா்கள் முகுல் ரோகத்கி அபிஷேக் சிங்வி,பி. வில்சன் உள்ளிட்டோரிடம் சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினா்.
நீதிபதிகள் : தோ்தல் பிரச்சார வழிகாட்டுதல்களை வழங்க கோரிதான் மனு தொடரப்பட்டது.
அந்த மனு கிரிமினல் வழக்கிற்குள் எப்படி வந்தது? தோ்தல் பிரச்சாரம மேற்கொள்வது தொடா்பான வழிகாட்டுதல்கள் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு கிரிமினல் மனுவாக எப்படி பதியப்பட்டது? , ஒரே மாதிரியான கோரிக்கையுடன் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது, தோ்தல் பிரச்சார வழிகாட்டுதல்கள் கோரி மதுரையிலும் ,சென்னையிலும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன , மதுரையில் டிவிஷன் பெஞ்சும் ,சென்னையில் தனி நீதிபதியும் விசாரித்துள்ளனா்,
கரூா் என்பது தங்களது விசாரணை எல்லைக்குள் வருவதால் உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை விசாரணையை கையில் எடுத்துக் கொண்ட பிறகு சென்னை உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி இந்த விவகாரத்தை விசாரணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன எழுந்தது ? அதுமட்டுமில்லாமல் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி,மனுவில் என்ன கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதோ அதை பாா்க்காமல் ,அதனை தாண்டி விசாரணை மேற்கொண்டது ஏன் ?, மனுவில் கோரப்பட்டது தோ்தல் பிரச்சாரம் தொடா்பான வழிகாட்டுதல்கள் மட்டும் தான், ஆனால் சென்னை உயா் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி அதனை தாண்டி சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து உத்தரவிட்டது எப்படி என்பது எங்களுக்கு புரியவில்லை என நீதிபதிகள் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்தனா்.
உயிரிழந்த சிறுவன் தந்தை பன்னீா் செல்வம் தரப்பு முன் வைத்த வாதங்கள்: கரூா் சம்பவத்தில் என்னுடைய மகன் உயிரிழந்துள்ளாா்,இந்த சம்பவம் தொடா்பாக ஒரு முழுமையான ஒரு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அரசு ஒரு விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்து இருக்கிறது, உயா் நீதிமன்றம் ஒரு சிறப்பு விசாரணை குழுவை அமைத்திருக்கிறது ஆனால் இந்த ஆணையத்தின் மீதும் சிறப்பு விசாரணை குழு மீதும் நம்பிக்கை இல்லை அதனால் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்தால் மட்டுமே முழு உண்மையும் வெளிவரும் என கரூா் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
மற்றுமொரு மனுதாரா் தரப்பு:ரௌடிகள் கூட்டத்தில் நுழைந்ததாலும், காவல்துறை தடி அடி நடத்தப்பட்டதாலும் தான் விபத்து ஏற்பட்டது , முதலில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்த விஜயின் மீது செருப்பு எறியப்பட்டது அப்போது கூட கூட்டத்தில் எந்த ஒரு சலசலப்பும் இல்லை அதன் பின்பாக திடீரென காவல்துறை தடியடியை நடத்தியது, எதற்காக தடியடி நடத்தப்படுகிறது என்பது கூட யாருக்கும் தெரியாமல் சிதறி ஓடினாா்கள் அதற்கு முன்பாக அந்த கூட்டத்திற்கு உள்ளாக எந்த ஒரு பதிவு எண்ணும் இல்லாத ஒரு ஆம்புலன்ஸ் உள்ளே வேகமாக நுழைந்தது இவ்வாறு அந்த கூட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் களம் இறக்கப்பட்டு இருக்கிறாா்கள், மேலும் அந்த கூட்டத்தில் தூக்கி அடிக்கப்பட்ட தண்ணீா் பாட்டில்களில் திமுக உடைய எம்எல்ஏவான செந்தில் பாலாஜி உடைய புகைப்படம் இருந்தது எனவே இந்த விவகாரத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன.
அதே போல இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற பின்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய மூத்த காவல் அதிகாரி மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒரு செய்தியாளா் சந்திப்பை நடத்தி இதில் அரசு மீதோ ,காவல்துறை மீதோ எந்த ஒரு தவறும் இல்லை என்று முதலிலேயே அவா்கள் சம்பவத்தை நியாயப்படுத்தி விட்டாா்கள்.
மேலும் கரூா் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏவான செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளா்கள் சந்திப்பை நடத்தி இதில் காவல்துறை அல்லது அரசினுடைய எந்த ஒரு தவறும் இல்லை என்பதை அவரும் நியாயப்படுத்தி இருக்கிறாா் இது அனைத்துமே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
மேலும் இந்த சம்பவத்தில் இறந்தவா்களுடைய உடல்களை அவசர அவசரமாக உடற்கூறாய்வு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. 41 போ் உயிரிழந்திருக்கிறாா்கள் அவா்களுடைய உடல்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்ய இரவோடு இரவாக அத்தனை மருத்துவா்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறாா்கள் இது எல்லாம் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.
எனவே இந்த விவகாரத்தை பொருத்த வரைக்கும் அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் பாா்க்கும் போது காவல்துறையோ அரசு நிா்வாகமோ தவறு செய்யவில்லை என்பதை நியாயப்படுத்தவே இது அனைத்தும் நடைபெற்றிருக்கிறது .இதில் யாா் உண்மையான குற்றவாளி என்பதை கண்டுபிடிக்கும் நோக்கமே இல்லை. எனவே தான் சிபிஐ விசாரணை தேவை ,இதே இடத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அதிமுக சாா்பில் கோரப்பட்ட போது அது குறுகலான இடம் என கூறி மறுக்கப்பட்டது.சாலை குறுகலானது அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இடம் எனவே அந்த இடத்தில் மக்கள் கூட அனுமதிக்க முடியாது என மறுக்கப்பட்டது என வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
பின்னா் நீதிபதிகள் தமிழக அரசு வழக்குரைஞா்களிடம் இரவோடு இரவாக உடல்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது ,உடற்கூறாய்வு செய்ய அங்கு இருந்த கட்டமைப்புகள் என்ன எத்தனை டேபிள்கள் இருந்தன? என பல கேள்விகளை எழுப்பினா் .இதனைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரத்தில் உரிய உத்தரவு பின்னா் பிறப்பிக்கப்படும் என கூறி நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனா்.